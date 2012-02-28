  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

دو خبر از سرخپوشان/

پرسپولیس فردا به مصاف شهرداری تبریز می‌رود/ حریفان پرسپولیس زیر ذره‌بین

پرسپولیس فردا به مصاف شهرداری تبریز می‌رود/ حریفان پرسپولیس زیر ذره‌بین

تیم فوتبال پرسپولیس فردا چهارشنبه در دیداری تدارکاتی که پشت درهای بسته و بدون حضور عکاسان و تماشاگران خواهد بود به دیدار تیم شهرداری تبریز می رود.

رضا ریاضتی مدیر رسانه ای تیم فوتبال پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم پرسپولیس ساعت 11 صبح پنجشنبه با اتوبوس باشگاه راهی فرودگاه امام خمینی(ره) خواهد شد تا از آنجا به شهر دوحه سفر کند و اردوی 4 روزه را پیش از دیدار با الهلال عربستان در قطر برگزار کند.

مدیر رسانه ای تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: دو روز زودتر از کاروان تیم فوتبال پرسپولیس دو نماینده از باشگاه راهی عربستان خواهند شد تا از امکانات محل اقامت و مکان های تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پیش از دیدار با الهلال بازدید کنند.

ریاضتی همچنین گفت: دو نماینده دیگر باشگاه هم در روز بازی با الهلال عربستان راهی کشور امارات شده تا دیدار الشباب امارات و الغرافه قطر را از نزدیک مشاهده کنند.

کد مطلب 1546356

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها