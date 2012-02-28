دو خبر از سرخپوشان/ پرسپولیس فردا به مصاف شهرداری تبریز می‌رود/ حریفان پرسپولیس زیر ذره‌بین

تیم فوتبال پرسپولیس فردا چهارشنبه در دیداری تدارکاتی که پشت درهای بسته و بدون حضور عکاسان و تماشاگران خواهد بود به دیدار تیم شهرداری تبریز می رود.