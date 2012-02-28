رضا ریاضتی مدیر رسانه ای تیم فوتبال پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم پرسپولیس ساعت 11 صبح پنجشنبه با اتوبوس باشگاه راهی فرودگاه امام خمینی(ره) خواهد شد تا از آنجا به شهر دوحه سفر کند و اردوی 4 روزه را پیش از دیدار با الهلال عربستان در قطر برگزار کند.
مدیر رسانه ای تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: دو روز زودتر از کاروان تیم فوتبال پرسپولیس دو نماینده از باشگاه راهی عربستان خواهند شد تا از امکانات محل اقامت و مکان های تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پیش از دیدار با الهلال بازدید کنند.
ریاضتی همچنین گفت: دو نماینده دیگر باشگاه هم در روز بازی با الهلال عربستان راهی کشور امارات شده تا دیدار الشباب امارات و الغرافه قطر را از نزدیک مشاهده کنند.
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