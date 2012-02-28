انتخابات مظهر اقتدار و عزم ملی است

به گزار خبرنگار مهر، حجت اسلام نورالله ولی نژاد بعد از ظهر سه شنبه در گفتگویی خبری افزود: مجلس شوراى اسلامى، یک مرکز اساسى و تعیین‌کننده براى انقلاب اسلامی است و از آنجایی که مجلس شوراى اسلامى در رأس امور است، ضروری است که مردم ایران اسلامی ضمن حضور با شکوه به فرد اصلح نیز رای دهند.

وی گفت: به فرموده امام خمینی(ره) مجلس، در رأس امور است و لذا دشمن برای عدم حضور مردم در پای صندوق های رای از مدت ها قبل برنامه ریزی کرده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: رفتن به سر صندوقهای رای وظیفه شرعی و قانونی است و ضروری است در انتخابات حضور فعالی داشته باشیم.

وی با اشاره به دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) که فرمودند مجلس از جایگاه بسیار مهمّى برخوردار است،تصریح کرد: در عین حال خانه‌ ملت و تجلّیگاه عزّت ملى و تأمین‌کننده‌ منافع عمومى و حافظ امنیت ملى است و می تواند سدّ مستحکمى در برابر تعرّض دشمنان و طمع‌ورزى بیگانگان باشد.

نور الله ولی نژاد تصریح کرد:امام خمینی (ره ) درباره اهمیت حضور و شرکت مردم در انتخابات می فرمایند:« این وظیفه ای است الهی، وظیفه ای است ملی، وظیفه ای است انسانی وظیفه ای است که ما باید به آن عمل بکنیم . همه مان باید در انتخابات شرکت بکنیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به تلاش‌های دشمن برای بی‌اهمیت نشان دادن انتخابات در ایران گفت:دشمنان با نادیده گرفتن واقعیت‌ها و با استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان به دنبال این هستند که مردم را نسبت به این وظیفه شرعی و ملی بی رغبت کنند.

وی تاکید کرد: با تجربه 33 ساله انقلاب اسلامی یقین داریم مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با نصب العین قرار دادن منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)حضوری فعال و دشمن شکن خواهند داشت.

این مقام استانی تاکید کرد: از فرصت باقی مانده باید در راستای حضور حداکثری مردم در انتخابات استفاده کرد و نگذاریم انقلاب اسلامی ایران که با خون هزاران شهید به ثمر نشسته است با تبلیغات سوء دشمنان آسیبی ببیند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گفت: از آنجایی که انتخابات یک تکلیف است همه ما باید یک نگاه تکلیفی و دینی به آن داشته باشیم و هم خود را مکلف به شرکت در انتخابات بدانیم و دیگران را هم ترغیب کنیم و اجازه ندهیم که تبلیغات سوء دشمن در ما اثر بگذارد.