عربستان ایستگاه بعدی انقلاب/ قیام مردم شرق گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از پایگاه الانتقاد، "نضال حماده" نویسنده لبنانی مقیم فرانسه به نقل از منابع فرانسوی اعلام کرد عربستان از کشورهایی است که ایستگاه بعدی بهار عربی خواهد بود.

منابع فرانسوی ذکر کردند: صرف نظر از نتیجه تحولات سوریه عربستان کشور بعدی است که در آن قیام مردمی شدت خواهد گرفت، زیرا عوامل و زمینه های آن بیش از قبل فراهم شده است.

این منابع بیان کردند: یکی از این عوامل به یمن باز می گردد، زیرا مردم این کشور از نقش عربستان سعودی راضی نیستند و گذشته از آن باید به تضاد کامل مذهب وهابی حاکم بر عربستان با تفکرات اسماعیلی ها و شافعی های یمن اشاره کرد.

منابع فوق ذکر کردند: از عوامل مهم دیگر می توان به تغییرات جدید داخلی پس از وفات سلطان بن عبدالعزیز از جمله انتخاب نایف به عنوان ولیعهد جدید مطابق میل ملک عبدالله و جنگ قدرت میان شاهزادگان اشاره کرد.

این منابع بیان کردند: متعب بن عبدالله فرزند ملک عبدالله بر گارد ملی عربستان سلطه افکنده است که در صورت نبود ملک عبدالله، فرزند وی با تکیه بر این نیرو به سهم خواهی خواهد پرداخت.

حماده به نقل از منابع فرانسوی افزود: قیام مردم منطقه شرق عربستان مقدمه ای برای تحرکات گسترده در سراسر این کشور است و ادامه اعتراضات در بحرین با وجود دخالت نظامی سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس و سانسور رسانه ای شدید اوضاع این کشور به مثابه چالشی بزرگ برای مقامات ریاض است که خود محرک قوی برای مردم عربستان است.

شایان ذکر است که اخیرا برخی منابع از تلاش آمریکا برای ایجاد تغییرات در منطقه و جایگزین کردن نقش قطر به جای عربستان و نیز تجزیه عربستان خبر داده بودند.