بانوان باقرشهری با چیدن سفره ‌های هفت سین آشنا می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حموله اظهار داشت: این دوره آموزشی با هدف ایجاد نشاط، طراوت و تنوع در خانواده ‌ها با عنوان "سفره هفت سین ایرانی" به شیوه‌ های متنوع برپا شده و این دوره ها، در زمینه آموزش آرایش و چیدمان سفره هفت سین به هنرجویان برگزار می شود.

وی یادآور شد: این کلاسها برای نخستین بار در باقرشهر برگزارشده و پیش‌ بینی می‌ شود استقبال خوبی از سوی خانواده‌ ها به عمل آید.

برنامه‌های جنبی ویژه‌ ای نیز برای این ایام در نظر گرفته شده که از آن جمله می‌ توان به برپایی سفره هفت سین در محوطه باز فرهنگسرا، کارگاه آموزش چیدمان سفره هفت سین و مسابقه زیباترین سفره هفت سین اشاره کرد؛ به منظور آشنایی و آموزش کودکان با موسیقی به شیوه جدید نیز، برای نخستین بار در باقرشهر کلاسهای آموزش موسیقی در این فرهنگسرا تشکیل شده است.

موفقیت ورزشکاران نوجوان باقرشهری در مسابقات بوکس توابع تهران

مسئول تربیت بدنی شهرداری باقرشهر اظهار داشت: در مسابقات بوکس که در رده سنی نوجوانان با شرکت هفت تیم از توابع استان تهران به مدت دو روز برگزار شد، تیم باقرشهر با حضور چهار بوکسور موفق به کسب دو عنوان قهرمانی و یک عنوان نایب قهرمانی شدند.

رضا لک افزود: در این دوره از مسابقات، شاهین خانمحمدی و محسن آئینی با شکست دادن کلیه رقبا، مدال این رقابتها را بر گردن آویختند و محمد عبدالمالکی مقام دوم این رقابتها را به خود اختصاص داد.

گفتنی است در این مسابقات، از سوی کمیته فنی، مسعود زین العابدین به عنوان مربی برتر این دوره انتخاب و از وی تقدیر شد.

ایران در عرصه علمی به یک قدرت منطقه ای تبدیل شده است

فرماندار شهرستان دماوند گفت: ایران امروز در عرصه علمی به یک قدرت منطقه ای تبدیل شده و از برنامه چشم انداز 20 ساله پیشی گرفته است.

وی در نشست جامعه مهندسان شهرستان دماوند به اهمیت علم و دانش در کشور اشاره کرد و افزود: ایران اسلامی با وجود جوانان فعال و همیشه در صحنه خود به سوی پیشرفت و بالندگی در حرکت است؛ با پیروزی انقلاب اسلامی، علم و دانش اندوزی در بین مردم به ویژه نسل جوان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و به یک فرهنگ تبدیل شد.

این مسئول ادامه داد: اگرچه نظام استکباری در تلاش است تا ایران را از دستیابی به دانش، توسعه و پیشرفت بازدارد اما با تلاش و مجاهدت جوانان این مرز و بوم بسیاری از علوم جایگاه مطلوبی در جهان دارند.

طرح بهسازی معابر شمال تهران انجام شد

معاون فنی و عمرانی شهرداری شمیرانات از انجام طرح نوسازی و بهسازی معابر و گذرهای شمال تهران با پخش بیش از 191 هزار تن آسفالت در یک میلیون و 376 هزار متر مربع خبر داد.

محمد شیری افزود: با توجه به سردسیر بودن منطقه و بارندگی در فصول سرد سال، یکی از عمده‌ ترین و مهمترین کارهای شهرداری آسفالت معابر اصلی و فرعی و ساماندهی آنها برای سهولت عبور و مرور شهروندان است.

وی گفت:‌ منطقه یک با وجود بافت کوچه باغی و عدم امکان استفاده از دستگاه فینیشر در کوچه های باریک با کاهش سرعت عملیات پخش آسفالت مواجه است.

این مسئول افزود: زمستان زود هنگام و بارش برف باعث شد عملیات روکش اساسی تراش و روکش آسفالت تا ماه مهر انجام و پس از آن عملیات به لکه گیری محدود شود.

شیری بیان داشت: شهرداری شمیرانات تلاش می کند، در طرح استقبال از بهار، در صورت مساعد بودن شرایط جوی، حجم آسفالت پخش شده در معابر را به 200 تا 250 هزار تن برساند.

وی یکی از موارد گلایه شهروندان‌ از مسئولان شهری را حفاریهای بدون برنامه و متعدد و مناسب نبودن آسفالت معابرشهری دانست و افزود: تا پایان سال 91 حدود 600 تا 700 هزار تن آسفالت دیگر نیاز است تا وضعیت معابر منطقه به صورت رضایت بخش شود.