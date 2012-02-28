دخالت بیگانگان به صلاح مردم سوریه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی قبل از ظهر سه شنبه در دیدار افسران مرکزآموزش عقیدتی حضرت معصومه (س) سپاه با بیان این مطلب از دشمنان سوریه به عنوان دایه های دلسوز تر از مادر یاد کرد و اظهار داشت: دشمان سوریه برای اجرای برنامه های خود دست به هر فریبکاری و نیرنگی می زنند.

وی افزود: جو موجود دنیا ،دل های انسان ها را زنگار آلود کرده چرا که دل های بشریت اگر با آیات الهی شسته نشود زنگار می گیرد.

استاد برجسته حوزه علمیه قم ادامه داد: بر اساس نص صریح آیات قرآن که خدای دل های برخی انسان ها مرده است چرا که اگر انسانی به سن چهل سالگی برسد و دنبال گناه برود از سعادت دور خواهد شد.

علوی گرگانی با بیان اینکه دنیا پیچیده به ریاست ها و ضررهای جبران نشدنی است تاکید کرد: اگر دست به دامن خدا و پیامبر بزنیم گرفتاری سراغ مان نخواهد آمد و در دنیا و آخرت رستگار خواهیم بود