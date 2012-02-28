108 فقره جواز تاسیس صنایع کشاورزی در گلستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی جهانشاهی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: سرمایه گذاری ثابت این طرحها بالغ بر هزار و 790 میلیارد ریال و اشتغال دو هزار و 75 نفراست.

وی ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی را 677 هزار و 330 تن اعلام کرد و گفت: این واحدها در زمینه های تولید روغن زیتون، روغن خام سویا و کلزا، کود آلی از فضولات مرغداریها و گیاهان، شالیکوبی، کشتارگاه صنعتی دام، سورتینگ میوه جات، سرد خانه های زیرو بالای صفر درجه، خوراک آماده دام و طیور، فرآورده های سیب زمینی و خشک کردن محصولات کشاورزی و سبزیجات منجمد بسته بندی شده صادر شده است.

جهانشاهی ادامه داد: همچنین در همین مدت تعداد 14 فقره پروانه بهره برداری در زمینه های کشتارگاه مرغ و بسته بندی و انجماد گوشت مرغ، بسته بندی بذر، کود بیولوژیک، پنیرسفید ایرانی و کنسانتره مرکبات بهره برداری شد.

وی افزود: این واحدها با سرمایه گذاری 118 میلیارد ریال و اشتغال 253 نفر و ظرفیت فرآوری 145 هزار و 100 تن به بهره برداری رسیده است.