حجت الاسلام حمید رضا ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، بر ضرورت ساماندهی مراکز قرآنی ویژه کودکان در استان البرز تاکید کرد و گفت: برخی مراکز در قالب مهدها، کانون ها و کودکستان های قرآنی در استان فعالیت می کنند که فاقد مجوز رسمی در این حوزه هستند و حتی مربیان آموزش دیده ای نیز در زمینه آموزه های قرآنی ندارند.

وی گفت: در حال حاضر 42 موسسه قرآنی ویژه کودکان که مجوز خود را از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز گرفته اند در سطح استان فعالیت می کنند که ساماندهی بیش از 50 مورد آن ها در این زمینه انجام شده است.



حجت الاسلام ولی زاده یادآور شد: نحوه آموزش قرآن و آموزه های دینی در دوران کودکی اهمیت به سزایی دارد و افرادی که در دوران کودکی آموزش مناسبی در این زمینه ها ندیده اند با مشکلاتی مواجه می شوند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از موسسات و مهدهایی که در قالب مراکز قرآنی ویژه کودکان فعالیت می کنند در واقع فعالیت خاص قرآنی در آنها انجام نمی شود و نام مهد قرآنی را صرفاً برای فریب تخریب عمومی و تایید ادامه فعالیت به دوش می کشند.



رئیس دفتر توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز گفت:‌ متاسفانه آمار دقیقی از تعداد این گونه موسسات در دسترس نیست چرا که بیشتر این موسسات بدون مجوز فعالیت می کنند.



به گفته حجت الاسلام ولی زاده با توجه به اهمیت موضوع و طرح آن در شورای عالی قرآن استان، مقرر شد اقداماتی برای ساماندهی این مراکز صورت گیرد.

