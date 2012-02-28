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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۰

اخبار نیروی انتظامی کرمانشاه

کشف 7 دستگاه خودروی مسروقه در کرمانشاه

کشف 7 دستگاه خودروی مسروقه در کرمانشاه

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: کشف 7 دستگاه خودروی مسروقه، دستگیری سارقان سابقه دار لوازم داخل خودرو در کرمانشاه و... اخبار کوتاه نیروی انتظامی استان کرمانشاه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی 24 ساعت گذشته، ماموران انتظامی شهرستانهای کرمانشاه، اسلام آباد غرب و کنگاور، موفق به کشف 7 دستگاه خودروی مسروقه شدند.

با تلاش ماموران یگانهای تابعه انتظامی شهرستان کرمانشاه، 5 دستگاه خودروی مسروقه در نقاط مختلف سطح شهر کرمانشاه کشف و شناسایی شد.

خودروهای کشف شده شامل 3 دستگاه پراید، 1 دستگاه سواری پیکان و 1 دستگاه وانت پیکان بوده و با پیگیری ماموران یگان امداد و کلانتری های 23 (2 دستگاه) ، 12 و 18 کرمانشاه کشف شدند.

براساس این گزارش، روز گذشته، 1 دستگاه سواری پژو پارس و 1 دستگاه پراید مسروقه نیز توسط ماموران آگاهی اسلام آبادغرب و کلانتری 11 شهرستان کنگاور کشف و شناسایی گردید.

دستگیری سارقان سابقه دار لوازم داخل خودرو در کرمانشاه

با دستگیری 2 متهم به سرقت لوازم داخل خودرو توسط پلیس کرمانشاه ، راز 5 فقره سرقت فاش شد.

با ارجاع یک فقره پرونده بهمراه 2 نفر متهم به سرقت به پلیس آگاهی انتظامی استان کرمانشاه، پیگیری موضوع به ماموران شعبه 3 اداره مبارزه با سرقت آن پلیس محول شد.

متهمان در بازجویی های فنی پلیسی انجام شده لب به اعتراف گشودند و از 5 فقره سرقت لوازم داخل خودرو پرده برداشتند.

با پیگیری ماموران مالباختگان شناسایی شده و پی از تکمیل پرونده بهمراه 2 متهم پرونده روانه مرجع قضایی شدند .

دستبند پلیس اطلاعات کرمانشاه بر دستان شرور

فردی که به اتهام شرارت تحت تعقیب بود، با تلاش ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی انتظامی استان کرمانشاه دستگیر شد.

ماموران اداره پشتیبانی عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی انتظامی استان کرمانشاه موفق به دستگیری مردی جوان شدند که به اتهام شرارت تحت تعقیب پلیس و مراجع قضایی بود .

تحقیقات به عمل آمده توسط ماموران حکایت از آن داشت، متهم با شرارت موجب نارضایتی اهالی محله "ده پهن" کرمانشاه شده و در مواردی نیز با استفاده از سلاح سرد اقدام به اخاذی از ساکنان محل کرده بود.

در بازرسی های به عمل آمده از منزل مسکونی متهم تعداد 2 تیغه شمشیر، 1 تیغه قمه و 10 گرم سوخته تریاک نیز کشف و ضبط گردید.

کشف 5 دستگاه خودروی مسروقه در کرمانشاه

ماموران انتظامی شهرستانهای کرمانشاه ، صحنه و قصرشیرین 5 دستگاه خودروی سواری مسروقه کشف کردند . 

روز گذشته با تلاش ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه 3 دستگاه خودروی سواری مسروقه کشف و شناسایی شد.

خودروهای کشف شده شامل 2 دستگاه سواری پیکان و 1 دستگاه پراید بوده و توسط ماموران کلانتری های 22، 24 و 21 کرمانشاه کشف شده است.

طی 24 ساعت گذشته، یک دستگاه سواری پراید مسروقه توسط ماموران کلانتری 11 صحنه و 1 دستگاه پژو 405 مسروقه نیز با تلاش ماموران پلیس آگاهی شهرستان قصرشیرین کشف شد.
 

کد مطلب 1546368

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