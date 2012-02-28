کشف 7 دستگاه خودروی مسروقه در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، طی 24 ساعت گذشته، ماموران انتظامی شهرستانهای کرمانشاه، اسلام آباد غرب و کنگاور، موفق به کشف 7 دستگاه خودروی مسروقه شدند.

با تلاش ماموران یگانهای تابعه انتظامی شهرستان کرمانشاه، 5 دستگاه خودروی مسروقه در نقاط مختلف سطح شهر کرمانشاه کشف و شناسایی شد.

خودروهای کشف شده شامل 3 دستگاه پراید، 1 دستگاه سواری پیکان و 1 دستگاه وانت پیکان بوده و با پیگیری ماموران یگان امداد و کلانتری های 23 (2 دستگاه) ، 12 و 18 کرمانشاه کشف شدند.

براساس این گزارش، روز گذشته، 1 دستگاه سواری پژو پارس و 1 دستگاه پراید مسروقه نیز توسط ماموران آگاهی اسلام آبادغرب و کلانتری 11 شهرستان کنگاور کشف و شناسایی گردید.

دستگیری سارقان سابقه دار لوازم داخل خودرو در کرمانشاه

با دستگیری 2 متهم به سرقت لوازم داخل خودرو توسط پلیس کرمانشاه ، راز 5 فقره سرقت فاش شد.

با ارجاع یک فقره پرونده بهمراه 2 نفر متهم به سرقت به پلیس آگاهی انتظامی استان کرمانشاه، پیگیری موضوع به ماموران شعبه 3 اداره مبارزه با سرقت آن پلیس محول شد.

متهمان در بازجویی های فنی پلیسی انجام شده لب به اعتراف گشودند و از 5 فقره سرقت لوازم داخل خودرو پرده برداشتند.

با پیگیری ماموران مالباختگان شناسایی شده و پی از تکمیل پرونده بهمراه 2 متهم پرونده روانه مرجع قضایی شدند .

دستبند پلیس اطلاعات کرمانشاه بر دستان شرور

فردی که به اتهام شرارت تحت تعقیب بود، با تلاش ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی انتظامی استان کرمانشاه دستگیر شد.

ماموران اداره پشتیبانی عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی انتظامی استان کرمانشاه موفق به دستگیری مردی جوان شدند که به اتهام شرارت تحت تعقیب پلیس و مراجع قضایی بود .

تحقیقات به عمل آمده توسط ماموران حکایت از آن داشت، متهم با شرارت موجب نارضایتی اهالی محله "ده پهن" کرمانشاه شده و در مواردی نیز با استفاده از سلاح سرد اقدام به اخاذی از ساکنان محل کرده بود.

در بازرسی های به عمل آمده از منزل مسکونی متهم تعداد 2 تیغه شمشیر، 1 تیغه قمه و 10 گرم سوخته تریاک نیز کشف و ضبط گردید.

کشف 5 دستگاه خودروی مسروقه در کرمانشاه

ماموران انتظامی شهرستانهای کرمانشاه ، صحنه و قصرشیرین 5 دستگاه خودروی سواری مسروقه کشف کردند .

روز گذشته با تلاش ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه 3 دستگاه خودروی سواری مسروقه کشف و شناسایی شد.

خودروهای کشف شده شامل 2 دستگاه سواری پیکان و 1 دستگاه پراید بوده و توسط ماموران کلانتری های 22، 24 و 21 کرمانشاه کشف شده است.

طی 24 ساعت گذشته، یک دستگاه سواری پراید مسروقه توسط ماموران کلانتری 11 صحنه و 1 دستگاه پژو 405 مسروقه نیز با تلاش ماموران پلیس آگاهی شهرستان قصرشیرین کشف شد.

