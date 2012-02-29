دلایل قطع دسترسی برخی دانشگاه ها به پایگاه های علمی بین المللی

دکتر محمد مهدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قطع دسترسی برخی از دانشگاه ها و پژوهشگاه های وابسته به این وزارتخانه به پایگاه های استنادی، افزود: دلیل قطع دسترسی این دانشگاه ها و پژوهشگاه ها عدم پرداخت حق عضویت است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به راهکارهای این وزارتخانه برای رفع این مشکل، خاطر نشان کرد: وزارت علوم برای رفع این مشکل پیشنهاد ایجاد کنسرسیومی از دانشگاه ها و متمرکز کردن بودجه های مربوط ارائه شد.



وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی با این راهکار مخالفت کرد، اظهار داشت: در بودجه های دانشگاه ردیف بودجه ای برای بخش پژوهشی نیز در نظر گرفته می شود که به بخشهای مختلف چون اعطای گرنت پژوهشی، منابع، تجهیزات و سایر موارد اختصاص می یابد.



مهدی نژاد با تاکید بر اینکه بخشی از این بودجه ها به استفاده از پایگاه های استنادی اختصاص می بابد، ادامه داد: بودجه های پژوهشی دانشگاه ها مربوط به این بخش اختصاص نیافته است از این رو به دلیل بدهی، برخی دانشگاه ها به پایگاه های استنادی دسترسی ندارند.



معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با تاکید بر اینکه قطع دسترسی دانشگاه ها به پایگاه های استنادی بر رتبه بندی دانشگاهها اثری نخواهد داشت، اضافه کرد: رتبه بندی دانشگاه های کشور بر اساس خروجی آنها است از این رو عدم دسترسی دانشگاه ها به پایگاه های استنادی تاثیری بر رتبه بندی ندارد.