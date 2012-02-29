جدیدترین فناوریهای موبایلی/ رونمایی از مفهوم جدیدی به نام "فبلت"

به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه کنگره جهانی موبایل که از روز دوشنبه 27 فوریه (8 اسفند) آغاز به کار کرد و تا اول مارس (10 اسفند) به کار خود ادامه می دهد، مفهوم جدیدی به عنوان فبلت معرفی شد.

این گردهمایی جهانی به مدت 3 روز در شهر بارسلونا برگزار می شود.

سال گذشته سامسونگ تلفن همراه هوشمندی با عنوان "گلکسی نوت" را به بازار عرضه کرد که با داشتن یک نمایشگر 5.3 اینچی به عنوان حلقه گمشده میان هوشمندها و تبلتها معرفی شد.

اکنون با معرفی مدلهای جدیدی از این نوع دستگاهها از سوی سایر تولیدکنندگان موبایل، در کنگره موبایل این دستگاهها با اصطلاح "فبلت" (ترکیبی از Phone و Tablet) معرفی شده اند.

در نمایشگاه بارسلونا 2012 تلفن همراهی با دوربین 41 مگاپیکسل، سریعتر تلفن همراه هوشمند دنیا و تلفنهای ضد آب رونمایی شد.

لومیا 900

نوکیا لومیا 900 که ماه گذشته در نمایشگاه محصولات الکترونیک مصرفی لاس و گاس رونمایی شد در کنگره بارسلونا به عنوان محصولی که آماده عرضه به بازار است به معرض دید گذاشته شد. لومیا 900 دارای یک نمایشگر 4.3 اینچی و سیستم عامل ویندوز 7.5 مانگو است.

دوربین پشتی این تلفن همراه هوشمند 8 مگاپیکسل و دوربین جلویی آن مگاپیکسل است. 16 گیگابایت حافظه داخلی و 512 حافظه "رم" از دیگر ویژگیهای لومیا 900 است. این دستگاه از سه ماهه دوم سال 2012 با قیمت حدود 480 یورو عرضه خواهد شد.

Pureview 808



این تلفن همراه هوشمند نوکیا که از تمام عملکردهای عادی یک "اسمارت فن" برخوردار است، برپایه حسگرها و لنز Carl Zeiss با وضوح تصویر 41 مگاپیکسل است.

این محصول جدید نوکیا که برپایه سیستم عامل "سیمبیان بل" است به پردازشگر تک هسته 1.3 گیگاهرتزی، 512 مگابایت حافظه رم و 16 گیگابایت حافظه داخلی مجهز است و امکان افزایش حافظه آن با کارتهای "میکرو اس. دی" و "میکرو SDHC" وجود دارد.

Optimus VU



این فبلت جدید "ال. جی" اولین رقیب جدید "گلکسی نوت" سامسونگ است. Optimus Vu دارای یک پردازشگر 1.5 گیگاهرتزی Qualcomm Snapdragon با 1 گیگابایت حافظه "رم" و سیستم عامل آندروئید 2.3 (قابل ارتقاء به بستنی نانی 4.0 از سه ماه پس از عرضه) است.

این فبلت از یک پانل نمایشگر "ال. سی. دی" 5 اینچی برخوردار است از فناوری نسل چهارم LTE حمایت می کند.

ایسوس "پد- فن"

این دستگاه که هیبریدی از تبلت و تلفن است محصولی بسیار ویژه است. Asus PadFone در واقع از یک تبلت 10.1 اینچی با عنوان PadFone Station است که می تواند میزبان یک تلفن همراه هوشمند 4.3 اینچی باشد. تمام این مجموعه با اتصال به یک صفحه کلید به نام PadFone Station Dock می تواند به "نت بوک" یا "مینی نوت بوک" تبدیل شود.

گلکسی نوت 10.1



سامسونگ گلکسی نوت 10.1، نسخه بزرگتر فبلت کره ای است که سال گذشته عرضه شد و امسال به یک تبلت تبدیل شده است.

وضوح تصویر این تبلت جدید 1.280 در 800 پیکسل و سیستم عامل آن آندروئید بستنی نانی 4.0 است که با یک پردازشگر دو هسته ای 1.2 گیگاهرتزی و 1 گیگابایت حافظه رم عمل می کند.

این دستگاه دارای یک دوربین 3 مگاپیکسلی مجهز به فلش LED پشتی و یک دوربین جلویی 2 مگاپیکسلی است.

ZTE Era

این تلفن همراه شرکت چینی ZTE دارای یک پردازشگر چهار هسته ای "تگرا3" محصول NVIDIA و یک مودم NVIDIA Icera 450 HSPA+ است. نمایشگر 4.3 اینچی این محصول 7.8 میلیمتر قطر دارد. سیستم عامل این محصول بستنی نانی آندروئید 4.0 و حافظه داخلی 8 گیگابایت است که می توان با کارت "میکرو اس. دی" گنجایش آن را افزایش داد.

Ascend D quad



شرکت چینی "هواووی" سریعترین تلفن همراه هوشمند چهار هسته ای دنیا را در کنگره موبایل رونمایی کرد. پردازشگر این محصول یک K3V2 چهار هسته ای در دو مدل 1.2 و 1.5 گیگاهرتزی محصول هواووی است.

نمایشگر Ascend D quad یک پانل 4.5 اینچی و سیستم عامل آن آندروئید بستنی نانی 4.0 است. یک سیستم مدیریت انرژی که از محصولات این شرکت چینی است به کاربر اجازه می دهد که به میزان 30 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی کند.

سیستم صوتی Dolby Surround 5.1 و فناوری پیامگیر صوتی earSmart یک تجربه صوتی کامل را ارائه می کند. دوربین جلویی این محصول 1.3 مگاپیکسل و دوربین پشتی آن 8 مگاپیکسل است.



