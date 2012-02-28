بانک ملی نسبت به دو شیوه جدید کلاهبرداری هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک ملی ایران گزارش داد: در یکی از این شیوه ها اخیراً وب سایتی با نام دامنه www.irancellvitrin.com اقدام به ارسال پیامک از شماره 20008024 به شماره تلفن های اپراتورهای همراه اول و ایرانسل نموده و با اعلام برنده شدن جوایز ویترین ایرانسل، افراد مذکور را جهت دریافت جایزه به سمت سایت فوق الذکر هدایت می ساخت.



بر اساس این گزارش، در این شیوه ، صفحات ویترین ایرانسل و ارسال مرسوله های پستی سایت شرکت پست ، کپی و در صفحه دیگری ، صفحه پرداخت اینترنتی بانک ملی ایران شبیه سازی شده و از این طریق ، اطلاعات کارت های شتابی متقاضیان دریافت جایزه ویترین ایرانسل دریافت و ذخیره شده و حساب آنها مورد سوء استفاده قرار می گرفت.



تراکنش های مالی به جهت موارد امنیتی از طریق پروتکل https انجام می شود، بدین صورت که ابتدای آدرس اینترنتی به جای http ، https قرار دارد و در صفحه مورد استفاده نباید هیچ گونه پیام خطا ، هشدار و خطر در مورد گواهینامه دیجیتالی وجود داشته باشد.

بانک ملی ایران در حال پیگیری موضوع مذکور از طریق مراجع ذیربط است. در دومین شیوه نیز افراد شیاد و کلاهبردار با تلفن همراه هموطنان تماس گرفته و ضمن معرفی کذب خود از دفتر مسئولان کشوری و اعلام اینکه مبالغی تحت عنوان هدیه به شما اختصاص داده شده است، از هموطنان می خواهند برای واریز مبلغ هدیه به خودپرداز مراجعه کرده،‌ رمز دوم کارت خود را با شماره تلفن همراهشان یکسان و شماره کارت و کد cvv2 را نیز به آنها اعلام کنند تا وجه به حساب آنها واریز شود و سپس با استفاده از اطلاعات به دست آمده، بلافاصله عملیات برداشت از حساب هموطنان صورت می گیرد.