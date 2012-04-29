گرگ بی دندان ؛ دلایل ضعف و ناتوانی دولت ترکیه در برابر سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، یک نویسنده ترک در مقاله ای یادآور می شود که من از ابتدا معتقدم که ترکیه در قبال سوریه توانایی و ظرفیت انجام اقدام جدیی را ندارد.



بیرول باشکان تحلیلگر ترکیه ای در مقاله ای در سایت شبکه "العربیه" به بررسی دلایل ضعف و ناتوانی دولت ترکیه در اعمال فشار جدی به سوریه و بشار اسد از زبان خودش و دو نفر از مخالفان سوری مستقر در ترکیه پرداخت.



باشکان به دیدار خود با دو نفر از مخالفان سوری پرداخته و به یاس و نامیدی آنها در خصوص اینکه دولت ترکیه نمی تواند فشار جدی به دولت سوریه وارد کند، می پردازد.



وی با اشاره به اظهارات این دو مخالف سوری می نویسد : آنها همان چیزی را تصریح می کردند که عقل و خرد جمعی می گوید و آن ناتوانی ترکیه در حل این بحران است.



وی معتقد است ترکیه به علت داشتن جمعیت قابل ملاحظه ای کرد و علوی در داخل خاکش که نمی تواند آنها را نادیده بگیرد قادر به ریسک کردن در خصوص سوریه نیست و همین امر سبب شده است که رجب طیب اردوغان ظرفیت کافی برای اقدام علیه سوریه را نداشته باشد.



باشکان می گوید : در ترکیه دو گروه از علویون زندگی می کنند که گروهی عرب تبار هستند و نزدیکی و قرابت زیادی به علویون سوریه دارند، بنابراین از اقدامات اردوغان علیه سوریه حمایت نخواهند کرد و دیگری علویون ترک تبار هستند که جمعیت زیادی را تشکیل می دهند و در نیروهای مسلح و قوه قضائیه ترکیه هم نفوذ زیادی دارند.



نفوذ این گروه از علویون آنقدری است که اردوغان در تمام شرایط به دنبال جلب حمایت و رضایت آنها باشد برای نمونه می توان به حضور اردوغان در مراسم روز عاشورای علویون اشاره کرد. اما اردوغان همواره در جلب آرای این گروه از علویون موفق نبوده است و یقینا احساس مشترک علویون ترک با علویون سوریه هم سبب مخالفت آنها با هرگونه اقدام علیه سوریه خواهد شد.



در ادامه، این نویسنده، خطر کردها را بسیار جدی تر از علویون خوانده و می نویسد: بروز یک جنگ تمام عیار قومیتی در سوریه پتانسیل بسیاری برای سرایت آن به مناطق کردنشین ترکیه را دارد که از وضعیت شکننده ای برخوردار است.همچنین در صورت بروز چنین شرایطی "پ ک ک" بار دیگر بهشتی برای خود در سوریه خواهد یافت.



لازم به ذکر است بارها مقامات سوریه دولت ترکیه را به حمایت از گروه های مسلح و قاچاق سلاح به داخل این کشور متهم کرده اند.