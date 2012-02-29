کشف نامیرایی کرمهایی که درون برکه ها زندگی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه ناتینگام موفق به ایجاد کلونی از 20 هزار کرم پهن شدند، البته به شیوه ای غیر عادی زیرا محققان این کرمها را قطعه قطعه کرده و مشاهده کردند که هر قطعه از این کرمها خود به یک کرم جدید و بالغ تبدیل شد.

به گفته محققان هدف بعدی آنها درک جزئیات مکانیزمی است که به این جانداران چنین توانایی نامیرایی بخشیده است. کرمهای پهن به دلیل توانایی باورنکردنی باززایی که دارند مدتها است که دانشمندان را شگفت زده کرده اند. هر قطعه از بدن این جاندار می تواند به یک کرم پهن دیگر تبدیل شود.

بر اساس گزارش تلگراف، دانشمندان دریافته اند این کرمها می توانند به صورت مداوم طول بخشی حیاتی از DNA خود یعنی تلومرها را طی باززایی ثابت نگه دارند. محققان با مطالعه بر روی دو گونه از این کرمها، گونه ای که به شیوه جفت گیری تولید مثل می کنند و گونه ای که با تقسیم شدن باززایی می کنند، دریافتند که هر دو گونه می توانند به صورت نامحدودی با ایجاد ماهیچه ها، پوست، روده و حتی مغز، بارها و بارها خود را تولید کنند. اما گونه ای از کرمها که با تقسیم شدن باززایی می کنند بخشی حیاتی از آنزیم بدن خود را نیز احیا می کنند و به این شکل می توانند نامیرا باشند.