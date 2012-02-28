به گزارش خبرگزاری مهر،علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه که برای شرکت در اجلاس خلع سلاح در ژنو بسر می برد، با تشریح دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در موارد مهم خلع سلاح و مسائل امنیت بین المللی خاطر نشان کرد: کنفرانس خلع سلاح از زمان تأسیس خود خدمات شایان ذکری به جامعه بین الملل در زمینه خلع سلاح کرده است. ترکیب خاص، آئین کار ویژه و دستور کار گسترده این نهاد زمینه ای برای مذاکره برای نابودی کامل سلاحهای هسته فراهم کرده است.

صالحی با اشاره به تعهد ایران بر امنیت پایدار و همچنین سخنرانی سال گذشته خود در این اجلاس مبنی بر اینکه امنیت پایدار از تبعیض می پرهیزد، اصل امنیت برای همگان و بر پایه برابری را مورد تاکید قرار داد و خاطر نشان کرد: در یک نظام موفق بهره مند از امنیت پایدار، هیچ کشور یا گروهی از کشورها وجود ندارند که امنیت خود را به قیمت ناامنی دیگران بدست آورده باشد.

وی افزود: جهان با چالشهای متعدد و پیچیده ای از جمله وجود سلاحهای هسته ای، تغییرات و آب و هوا، فقر و بحرانهای اقتصادی روبرواست و هیچ کشوری هرچند قوی باش نمی تواند مدعی باشد که به تنهایی قادر به مواجه با این تهدید ات چندلایه است. امنیت یک دستاورد جمعی است.

صالحی با تاکید بر لزوم حرکت جمعی و توأم با همکاری برای دست یابی به امنیت پایدار افزود: در وضعیت امنیت پایدار عدالت و حاکمیت قانون وجود دارد ولی در قرن بیست و یکم و دو دهه بعد از پایان جنگ سرد شاهد کنار گذاشتن این مفروضات هستیم درحالیکه عدم تبعیض ، عقلانیت و جامع نگری و درک واقعی از تهدیدات کمک زیادی به تحقق امنیت پایدار می کند.

وزیر امور خارچه کشورمان وجود نزدیک به بیست وسه هزار کلاهک هسته ای در انبارهای کشورهای هسته ای را بزرگترین تهدید به دیدگاه نظام جهانی عام الشمول بر اساس امنیت پایدار دانست و افزود تهدیدهای ناشی از وجود کلاهکهای هسته ای اثرات عمیقی بر امنیت بین الملل داشته اند، و تازمانی که سلاحهای هسته ای وجود دارند و به روز رسانی می شوند، همواره تهدید استفاده از آنها و اشاعه افقی و عمودی آنها وجود خواهد داشت.

وی افزود: مایه نگرانی عمیق است که دارندگان این سلاحها آزادانه سایر کشورها از جمله کشورهای غیر هسته ای را با این سلاحها تهدید می کنند.

صالحی با اشاره به جدی بودن تهدیدهای ناشی از تولید و بکارگیری سلاح های هسته ای، جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که سلاحهای هسته ای نیز جایی در نظام بین المللی مبتنی بر امنیت پایدار نخواهد داشت.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به افزایش خواست جهانی برای انهدام کامل سلاحهای هسته ای درچند سال اخیر و ارائه راهکارهای گوناگون و برخی تلاشهای منطقه ای در این راستا، این تحول را نشانگر عزم جدی جامعه بین الملل یا افکار عمومی جهانی برای خلع سلاح بین المللی و مایه خرسندی دانست و درعین حال از عدم پیشرفت مؤثر و سازمان یافته به سوی به کار بستن تعهدات خلع سلاح هسته ای براساس ماده شش آن.پی.تی ابراز ناخرسندی کرد.

وزیر امورخارجه کشورمان با تأکید بر اینکه وضعیت فعلی تبعیض و استانداردهای دوگانه مهمترین تهدید برای اعتبار معاهده NPT است. افزود بر طبق این معاهده هیچ حقی برای کشورهای هسته ای برای نگه داشتن سلاحهای هسته ای وجود ندارد و تهدید نامحدود این معاهده ها همچنان تهدید نامحدود سلاحهای هسته ای نیست بلکه برعکس طبق این معاهده کشورهای هسته ای باید سلاحهای هسته ای خود را نابود کنند و در این زمینه عدم تعهد با ارائه پیشنهادی در سال 2010 خواستار نابودی این سلاح ها تا سال 2025 شده است. این معاهده دارای سه محور است و نباید تنها به محور عدم اشاعه آن پرداخت خلع سلاح و استفاده صلح آمیز هم باید به صورت مساوی مورد توجه قرار گیرند و تعهدات در خصوص آنها و به صورت مساوی مد نظر قرار گیرد. انرژی هسته ای به معنای سلاح هسته ای نیست و حقوق کشورها برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای باید مورد توجه جدی قرار گیرد.انحصار علم و دانش و استفاده صلح آمیز از طریق اعمال فشارهای غیرقانونی و اقدامات شرم آور مثل ترور دانشمندان یک خیال باطل است که به هیچ وجه به حفظ اشرافیت خیالی کشورهای هسته ای کمک نمی کند.

وزیر خارجه کشورمان سپس با حمله به برخی از کشورهای هسته ای اعلام داشت مانع اصلی در شروع مذاکرات در کنفرانس خلع سلاح، عواقب زهرآگین وجود سلاحهای هسته ای است که این نهاد را فلج کرده است. در این زمینه وزیر خارجه کشورمان با انتقاد از استفاده برخی کشورهای اروپایی از خبر غیر هسته ای و برنامه های مشترک با دول هسته ای و استقرار سلاحهای هسته ای در سرزمین دول غیر هسته ای و افزایش بودجه های نظامی، تغییرات استراتژیک و توسعه کیفی سلاحهای هسته ای را به عنوان مهمترین مشکل در عدم پیشبرد مذاکرات خلع سلاح عنوان کرد.

صالحی در این راستا با انتقاد از رویکرد ریا کارانه بعضی کشورهای هسته ای در زمینه تعهدات خلع سلاح هسته ای خود و لزوم عزم سیاسی و تعهد عملی و صادقانه این کشورها در این زمینه افزود.امریکا هم اکنون به دنبال هزینه 700 میلیارد دلاری برای به روز رسانی کلاهکهای هسته ای خود و ساخت تأسیسات ساخت کلاهک جدید می باشد.

وزیر امورخارجه در همین راستا افزود: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که زمان آن فرا رسیده که کنفرانس خلع سلاح کمیته ای ویژه برای مذاکرات در زمینه کنوانسیون های سلاحهای هسته ای را در راس امور قرار دهد.

صالحی با اشاره به عدم اعتقاد ایران به کارآمدی رویکردی تدریجی بعنوان راه حلی مناسب برای دستیابی به جهانی عاری از سلاحهای هسته ای خاطر نشان کرد: در واقع مراحل اولیه مذاکرات در رابطه با بی.دبلیو.سی و سی.دبلیو.سی، ممنوعیت استفاده از چنین سلاحهایی بلند پروازانه، غیر قابل اجرا و نشدنی به نظر می رسید، اما از طریق بسیج خواست سیاسی خواست سیاسی لازم در سطح بین الملل قادر به حل و فصل بسیاری از مسائل که لاینحل به نظر می رسیدند شد.

وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از سخنرانی خود در اجلاس خلع سلاح به مسئله منطقه ای خلع سلاح و امنیت پرداخت و وجود سلاح های هسته ای در دست رژیم صهیونسیتی را خطری دائمی برای منطقه خاور میانه برشمرد و افزود: خطر وجود این سلاح ها در دستان این رژیم و عدم پیوستن این رژیم به معاهده ان.پی.تی موجب شده است که بسیاری از کشورهای منطقه به ابزارهای طراحی شده برای سلاحهای کشتار جمعی از جمله بی.دبلیو.سی و سی.دبلیو.سی نپیوندند و با توجه به تاریخ سیاه این رژیم در تجاوز، اشغال، توسعه طلبی و ایجاد رعب و وحشت، ایجاد خاور میانه ای عاری از سلاحهای هسته ای بسیار مهم است.

صالحی با تاکید بر اینکه به رغم درخواستهای بین المللی این رژیم مورد حمایت برخی دول هسته ای است افزود، تبعیض استانداردهای دوگانه و نفاق واژگانی هستند که به بهترین نحو رفتار برخی دول هسته ای در منطقه را توصیف می کنند. در حالیکه اعضای NPT تحت فشارند آنهائی که خارج از NPT هستند مورد تشویق سخاوتمندانه قرار می گیرند.

صالحی با تاکید بر اینکه سلاح هسته ای در دکترین دفاعی ایران جایگاهی ندارد، خاطر نشان کرد: بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی دستیابی به سلاح هسته ای گناه و انبار کردن آن نیز بیهوده و خطرناک است.

صالحی افزود: ملت بزرگ ایران از حقوق مسلم خود برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای دفاع کرد و هیچ گاه در برابر تهدید و ترور تسلیم نخواهد شد.

وزیر امور خارجه در پایان سخنرانی خود در اجلاس خلع سلاح در ژنو بار دیگر بر اهمیت اتحاد و همکاری کشورهای جهان برای هموار کردن مسیر امنیت پایدار در جهان تاکید کرد و ابراز اطمینان کرد که این اجلاس در این رابطه می تواند راهگشا باشد و جمهوری اسلامی ایران آماده است تا با پرداختن به مذاکرات سازنده در مسیر دستیابی به جهانی عاری از سلاحهای هسته ای مساعدت نمایند.