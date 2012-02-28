نایب قهرمانی کشتی گیر قمی در انتخابی جایزه بزرگ فیلا

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از دو روز رقابت در هفت وزن 55، 60، 66، 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم در تهران، نفرات برتر رقابت‌های کشتی آزاد انتخابی جام تختی مشخص شدند تا جواز حضور در مرحله نهایی این جام را که دهه دوم اسفند ماه برگزار می شود، کسب کنند.



رقابت مدعیان برای راهیابی به جام جایزه بزرگ فیلا



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کشتی، این رقابت ها در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد و آزادکاران منتخب این رقابتها با نظر رسول خادم مدیر تیم های ملی و امور فنی جواز حضور در رقابتهای بین المللی جایزه بزرگ جام تختی را به دست می آورند.



در حالی که قم به عنوان استانی سر آمد و توانمند در رشته کشتی فرنگی مطرح است، اما نکته جالب در خصوص رقابت‌های انتخابی کشتی آزاد جام بین المللی تختی، افتخار آفرینی یک کشتی گیر رشته آزاد از استان قم است.



مدال نقره 120 کیلوگرم برای کشتی گیر قمی



در این دوره از پیکارها اصغر لاغری به نمایندگی از هیئت کشتی استان قم در رقابت های انتخابی کشتی آزاد جام بین المللی تختی شرکت کرد و توانست با راهیابی به دیدار نهایی، ضمن کسب عنوان دوم و مقام نایب قهرمانی، به مرحله نهایی جام تختی نیز صعود کند.



اصغر لاغری در وزن 120 کیلوگرم این دوره از پیکارها کشتی های بسیار زیبا و قدرتمندی از خود به نمایش گذاشت و توانست با عبور از تک تک حریفان خود جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کرده و حریف کشتی گیری از گلستان شود.



20 و 21 اسفند تهران میزبان جام بین المللی و جایزه بزرگ فیلا



لاغری در دیدار نهایی برای کسب مقام نخست و عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها به دیدار کشتی گیر استان گلستان یعنی سیداحمد رسولی رفت و در حالی که شایستگی کسب مقام نخست و عنوان قهرمانی را داشت به مقام دوم و عنوان نایب قهرمانی دست یافت.



در این وزن سید احمد رسولی از گلستان، اصغر لاغری از قم، یزدان حق‌شناس از همدان، سید ساجد جلالی و مهران رشیدی از تهران و سید رضا موسوی از مازندران عناوین اول تا پنجم مشترک را به خود اختصاص دادند، ضمن اینکه مرحله نهایی مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جایزه بزرگ فیلا جام جهان‌پهلوان تختی روزهای شنبه و یکشنبه 20 و 21 اسفندماه در سالن دوازده هزار نفری آزادی تهران برگزار خواهد شد.

