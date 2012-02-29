انتشار شماره نخست دور جدید «پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان»

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مجلد از دوره جدید فصلنامه پژوهشی تحلیلی آموزشی «پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان» از سوی نشر افق منتشر شد.

این نشریه در این شماره از خود در پرونده ویژه‌ای به موضوع ادبیات وحشت برای مخاطبان کودک و نوجوان توجه نشان داده است و در قالب 9 مقاله، یک میزگرد و یک نشست در این زمینه به بحث پرداخته است.

در این پرونده ویژه نویسندگان غیرایرانی چون سارا تاد، کیمبری رینلدز، مگان کاکس گردانو و رابرت هود در کنار نویسندگان ایرانی هم محسن هجری، سیامک گلشیری، رضا نجفی، زری نعیمی، نسرین وکیلی و مهدی یوسفی به ارائه نظر پرداخته‌اند.

همچنین در بخش مرور آثار «جمشید خانیان» که در قالب یک پرونده ویژه در این شماره از این فصلنامه منتشر شده است، علی اصغر سیدآبادی، معصومه انصاریان، حسین شیخ‌الاسلامی و حسین شیخ رضایی به ارائه مقاله پرداخته‌اند.

فصلنامه پژوهشی، تحلیلی و آموزشی ادبیات کودک و نوجوان همچنین در این شماره از خود بخشی با عنوان تجربه مربیان و مروجان کتابخوانی را با موضوع تجربه‌هایی در زمینه تشویق مخاطبان کودک و نوجوان به امر مطالعه منتشر کرده است.

کتاب‌های پیشنهادی نویسندگان و منتقدان حوزه ادبیات کودک و نوجوان برای مطالعه نیز عنوان بخش ویژه‌ای است که با عنوان «فهرست لاک‌پشت پرنده» در این شماره از فصلنامه منتشر شده است.

فصلنامه پژوهشی، تحلیلی و آموزشی ادبیات کودک و نوجوان به مدیر مسئولی مهدی حجوانی و سردبیری علی اصغر سیدآبادی و با قیمت 5 هزار تومان منتشر شده است.