صدور 11 هزار کارت بازرگانی در سال 90/ تشکیل کمیته مشورتی عبور از تحریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی راسخ در آخرین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: سال 90 را از این حیث برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران حائز اهمیت است که در این سال دیدار هیئت رئیسه اتاقهای تهران و ایران با مقام معظم رهبری اتفاق افتاد، این ملاقات نقطه عطفی در تاریخ فعالیت اتاق بازرگانی تهران بوده است.

دبیرکل اتاق تهران افزود: اتاق تهران به ماموریتی که در این دیدار بر دوش این نهاد بخش خصوصی گذاشته شده، عمل کرد و براساس فرمایش مقام معظم رهبری، گزارش‌های اقتصادی اتاق تهران به صورت منظم به خدمت ایشان ارسال شد.

وی تصریح کرد: رهنمودهای مقام معظم رهبری و دستورات ایشان، گزارشهای اقتصادی اتاق تهران را پخته کرد، این درحالی است که با رهنمودهای مقام معظم رهبری، گزارشات اتاق تهران پیرامون مسائل روز اقتصادی کشور کامل تر شد و با ارسال این گزارش ها به دولت شاهد تحولات سازنده ای در اقتصاد کشور طی ماه های اخیر بودیم.

به گفته راسخ، در سال 90 در اتاق بازرگانی تهران 13 نشست هیئت نمایندگان برگزار شد که مباحث و موضوعات مهمی در هر یک از جلسات به بحث گذاشته شد.

وی اظهار داشت: اصلاح مواد 3 و13 آئین نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیونهای تخصصی اتاق تهران، بحث و بررسی و تصویب کمیسیونهای اتاق تهران در دوره هفتم ، ثبت نام جهت حضور در کمیسیون های دوره هفتم از مواردی است که در سال جاری اجرایی شد.

به گفته دبیرکل اتاق تهران، در سال جاری کمیسیونهای اتاق تهران به طور منظم برگزار و بسیاری از نتایج این جلسات در هیئت رئیسه تصویب و عملیاتی شد. وی همچنین تقویت امور پژوهشی در اتاق تهران را نقطه قوت عملکرد سال جاری این اتاق دانست، ضمن آنکه ارائه خدمات جدید و نیز خدمات مشاوره ای به اعضای اتاق تهران را در سال 90 چشمگیر قلمداد کرد.

وی از تاسیس دفتر صدور گواهی الکترونیک به عنوان یکی دیگر از عملکردهای اتاق تهران در سال 90 یاد و تصریح کرد: اتاق تهران در سالجاری موفق شد دفتر پیگیری اجرای بند 28 قانون بودجه را راه اندازی کند که از طریق این دفتر، در مسیر بخشودگی و بدهی های معوق گام های بلندی برداشت شد.

راسخ به تشکیل شورای مشورتی متشکل از اقتصاددانان خبره اشاره کرد که در این شورا با حضور هیئت رئیسه اتاق تهران و اقتصاددانان برجسته کشور، مباحث روز اقتصادی مورد بررسی و تحلیل کارشناسی قرار گرفته و خروجی این مباحث به مراجع تصمیم گیری در سطح دولت و مجلس و دیگر نهادها ارسال می شود.

وی در عین حال از تشکیل شورای مشورتی در بخش امور بین الملل یاد کرد که این شورا نیز روی مباحث تجارت بین المللی ایران و حل موانع و ارائه راهکار متمرکز است.

دبیرکل اتاق تهران در ادامه ارائه گزارش عملکرد سال 90، به عملکرد هیئت رئیسه اتاق تهران در این سال اشاره کرد که به گفته وی، 41 نشست در این زمینه برگزار شده است، ضمن اینکه تنظیم برنامه های اتاق در راستای تحقق شعار جهاد اقتصادی، انتخاب حسابرس قانونی اتاق، جلسه با علی آقامحمدی معاون وقت نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رئیس جمهور در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی کشور،تصویب کارگروه مشترک اتاق با بانک مرکزی،ا رسال نامه به رئیس قوه قضائیه و همچنین رئیس سازمان ثبت، تصویب برگزاری پنج دوره آموزشی برای مسئولان تشکلها با هزینه اتاق، از جمله مواردی بوده که در اتاق تهران پیاده سازی شده است.

راسخ همچنین تصریح کرد که در سال جاری، 4 سفره صبحانه با مسوولان در اتاق تهران پهن شد. به گفته وی، در سال 90وزرای نفت و صنعت، معدن و تجارت و نیز رئیس شورای شهر تهران و رئیس کل بانک مرکزی در نشست های صبحانه با مسئولان اتاق تهران حاضر شدند.

دبیرکل اتاق تهران گفت: در سال 90، 11 هزار کارت بازرگانی از سوی اتاق تهران صادر و تمدید شده است که نسبت به سال 89 از رشد خوبی برخوردار بوده است.