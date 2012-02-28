به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در حاشیه تمرین عصر سه‌شنبه تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان این مطلب افزود: تیم ملی در هر بازی چه آسان باشد چه سخت به دنبال پیروزی است. برای ما آنچه اهمیت دارد این است که تیم ملی بازیهای خوبی را به نمایش می‌گذارد و کادر فنی این تیم را به شرایط ایده آل رسانده است. خوشبختانه مربیان تیم ملی بازیکنان را به این باور و روحیه رسانده اند که همیشه باید پیروز باشند.

وی با طرح این موضوع که در حال حاضر نمی توان گفت هیچ تیمی سخت است و یا آسان، خاطرنشان کرد: دیگر آن تیم هایی که پیش از این از تیم ملی فوتبال کشورمان چندین گل می خوردند از پیش بازنده نیستند و حتی می توان گفت برخی از آنها برای ما خطرساز شده اند. امروز نه تنها در فوتبال آسیا بلکه در فوتبال دنیا هیچ تیمی حاشیه امنیت ندارد و هیچ حریفی از پیش بازنده نیست.

کفاشیان اهمیت پیروزی مقابل قطر را در ارتقای سطح کیفی بازی تیم ملی، تثبیت و یا بهبود جایگاه فوتبال ایران در رنکینگ فیفا و رسیدن به آینده ای بهتر عنوان کرد و گفت: قطعا در بازی با قطر تیم ملی برای پیروزی به میدان خواهد رفت و اینکه به عنوان صدرنشین گروه به مرحله بعدی مسابقات انتخابی جام جهانی صعود کنیم.

وی از عملکرد تیم ملی فوتبال کشورمان ابراز رضایت کرد و گفت: تیم ملی با حضور کی روش روز به روز بهتر می شود. این تیم تا به امروز عملکرد خوبی داشته و نتایج مطلوبی کسب کرده است که امیدوارم این روند در آینده هم ادامه داشته باشد.

وی همچنین به تمجید از فوتبال قطر پرداخت و گفت: قطر نیز تیم خوبی دارد و سرمایه گذاری خوبی در فوتبال کرده است قطعا این سرمایه گذاری در آینده به نتیجه خواهد رسید و از فوتبال قطر بیش از این خواهیم شنید. ما در بازی رفت مقابل قطر طی یک بازی سخت و دشوار به نتیجه مساوی رسیدیم. بدون شک در بازی عصر چهارشنبه کار آسانی نخواهیم داشت چرا که حریف ما از انگیزه زیادی برخوردار خواهد بود.

وی با ابراز امیدواری از اینکه تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل قطر نتیجه مطلوبی کسب کند گفت: ملی پوشان فوتبال ایران نباید هیچ حریفی را دست کم گرفته و کوچک بشمارند و تلاش کنند تا وضعیت خوبی که امروز دارند را روز به روز بهبود بخشند.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص انتخابات ریاست این فدراسیون گفت: اعتقاد دارم باید در انتخابات به رقبا احترام بگذاریم. قطعا تمامی کاندیداهای ریاست فدراسیون توانمندی هایی دارند و در روز انتخابات باید نقطه نظرات و برنامه های خود را عنوان کنند و در نهایت هر شخصی که مجمع انتخاب کرد باید مورد حمایت اهالی فوتبال قرار گیرد.

کفاشیان با اشاره به لزوم بهترین فرد برای ریاست فدراسیون فوتبال گفت: فوتبال ملک شخصی ما نیست که افکار خود را در آن به اجرا در آوریم باید سعی کنیم زمینه حضور افرادیکه می توانند به فوتبال کمک کنند را فراهم آوریم.

وی با رد شایعه دخالت وزارت ورزش و جوانان در انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: مسئولان وزارتخانه چندی پیش مصاحبه کردند و عنوان داشتند روی گزینه خاصی نظر ندارند و هر کس رای بیاورد از او حمایت می کنند. به عقیده من این ایده درستی است و همه باید دست به دست هم دهیم تا بهترین گزینه برای ریاست فدراسیون فوتبال انتخاب شود.

وی در ادامه افزود: سه نفری که در انتخابات فدراسیون فوتبال حضور دارند افرادی هستند که توسط اعضای مجمع معرفی شده اند قطعا شناخت کافی از آنها وجود دارد و آرا هم در مجمع مخفی خواهد بود. با این شرایط انتخابات، انتخابات سالمی خواهد بود و هر کس انتخاب شود اعضای مجمع از او حمایت خواهند کرد.

وی در ادامه اختلاف نظر خود با تاج را رد کرد و گفت: من، تاج و دیگر اعضای هیئت رئیسه 90 دقیقه بازی کردیم و با هم قرار گذاشتیم این وقت اضافه را هم به خوبی و خوشی در کنار هم سپری کنیم و در آینده از تجارب یکدیگر به درستی بهره ببریم.

کفاشیان همچنین تاکید کرد: در رسانه ها هر کسی که برود از او تعریف و تمجید می کنند ما هم اگر از دوستانمان به هر دلیل جدا شویم شاید با هم بیشتر دوست شدیم و از یکدیگر بیشتر تعریف کردیم.

رئیس فدراسیون فوتبال اعضای این فدراسیون را به یک تیم تشبیه کرد و گفت: ما در فدراسیون یک تیم بودیم که با رسانه ها در این مدت بازی کردیم فعلا هم بازیمان بدون گل مساوی است و فکر نمی کنم در دقایق پایانی این مسابقه اتفاق خاصی بیفتد و گلی رد و بدل شود.

وی در خاتمه تصریح کرد: امیدوارم هر اتفاقی رقم می خورد به نفع فوتبال ایران بوده و سرانجامش برای این فوتبال شیرین باشد.