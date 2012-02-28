به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شجاعی صبح امروز سه‌شنبه 9 اسفند و در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت ارشاد و بیمه ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به قانون مربوط به سخت و زیان‌آور بودن حرفه خبرنگاری و امکان بازنشستگی خبرنگاران پس از 20 سال فعالیت گفت: به دلیل مبهم بودن تعریف خبرنگار در قانون، اجرای این ماده قانونی برای دستگاه‌های مجری مبهم بود.

وی افزود: این دستگاه‌های اجرایی منتظر بودند که مصادیق خبرنگاری از ناحیه وزارت ارشاد مشخص و رسماً به آنها اعلام شود که از سال گذشته ما در صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران در کنار معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد پیش‌نویس آیین‌نامه حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را تدوین و آن را به دولت ارائه کردیم.

مدیرعامل صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران اضافه کرد: این لایحه در کمیسیون فرهنگی هیئت دولت تصویب شده و به زودی به تائید هیئت دولت هم خواهد رسید و پس از ابلاغ آن، شعب سازمان تامین اجتماعی تفسیر یکسانی از قانون خواهند داشت و آن را اجرا خواهند کرد.

مهدی شجاعی با بیان اینکه «این قانون نیازی به طرح در مجلس ندارد» در پاسخ به این سوال مهر که از چه زمانی لازم‌الاجرا خواهد بود، گفت: قانون مربوط به سخت و زیان آور بودن حرفه خبرنگاری و الحاقات آن در سال 91 صد در صد اجرا خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه بیش از 20 هزار نفر به عنوان خبرنگار در صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران و برای استفاده از خدمات آن ثبت نام کرده‌اند، در عین حال تاکید کرد: برای ما مشخص نیست چه تعداد از این افراد خبرنگارِ فعال هستند و معاونت مطبوعاتی در حال بررسی صحت و سقم اطلاعات ثبت شده این افراد است.

مدیرعامل صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران در پاسخ به خبرنگاری که از شرایط و نحوه عضویت خبرنگاران در این صندوق اعتباری پرسید، از ابلاغ بخشنامه‌ای در همین زمینه و طی روز جاری به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های مختلف خبر داد و گفت: کلیه هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران در سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به ادارات ارشاد محل سکونت خود، نسبت به عضویت در این صندوق و بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای آن اقدام کنند.

به گفته مهدی شجاعی، مبلغ لازم برای پرداخت از سوی افراد یادشده جهت بهره‌مندی از خدمات آن 60 هزار تومان برای یک سال است و شامل 15 عنوان خدمات درمانی خواهد شد.