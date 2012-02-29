دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شعب بین الملل دانشگاهها باید مفهوم بین المللی را به درستی بیان و بتوانند از ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی استفاده کند از این رو ظرفیت پذیرش در این شعب کیفی تر می شود.

وی گفت: شعبه جدیدی به مجموعه شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی اضافه نمی شود اما ظرفیت پذیرش در این شعب به سمت رشته های تحصیلات تکمیلی سوق پیدا می کند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: عرصه آموزش در شعب بین الملل دانشگاهها از ظرفیت های مورد توجه است از این رو تاکید داریم گروه های تخصصی بالینی و پسادکتری را در این مراکز راه اندازی کنیم تا از ظرفیت تحصیلی افراد در این گروه استفاده شود.

وی اضافه کرد: منطقاً یکی از موضوعات مورد توجه در این حوزه، زبان تحصیل در آن مراکز است که در حال حاضر تنها دانشگاه علوم پزشکی تهران از شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تدریس به زبان انگلیسی در شعبه بین المللی مجوز دارد و سایر دانشگاهها به زبان فارسی تدریس می کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی و قانون مصوب، زبان تدریس در دانشگاهها زبان فارسی است. البته ما امید داریم که در پرتو تلاش محققان و رشد روز افزون دانش، زبان فارسی به زبان بین المللی بدل شود ولی در حال حاضر با آن موضوع فاصله داریم و از این رو نیاز داریم که از یک زبان شناخته شده جهانی استفاده کنیم.

وی افزود: در حال حاضر دانشجویان خارجی متقاضی تحصیل در ایران دوره زبان فارسی را در مراجعی از جمله دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) می گذرانند.

محققی خاطرنشان کرد: البته دانشگاههای علوم پزشکی در شعب بین الملل خود می توانند از ظرفیت پذیرش آزاد و دانشجوی شهریه ای بهره بگیرند.