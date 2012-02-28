سیاست عرصه بازیگری و نیرنگ نیست/ اصولگرایان با ولایت گریزان مبارزه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا پناهیان ظهر سه شنبه در جمع مردم اردکان در مسجد جعفرزاده اظهار داشت: نمایندگانی باید به مجلس و در عرصه سیاست راه پیدا کنند که با مردم صداقت داشته باشند و با وعده و عیدهای بی ربط خود آنها را به بازی نگیرند.

وی با برشمردن برخی ویژگی های کاندیدای اصلح از مردم خواست به کاندیدایی رای بدهند که ولایت ‌پذیری در را سرلوحه امور خود قرار داده باشد.

وی با بیان اینکه نمایندگانی می‌ خواهیم که برای خورشید ولایت آینه باشند، تصریح کرد: این انتخابات یکی از حساس ‌ترین انتخابات‌ های دوران انقلاب است.

پناهیان تاکید کرد: در چنین برهه حساسی به مجلسی نیاز داریم که یکپارچه، پیرو ولایت و پیگیر امور مردم باشد.

وی با بیان اینکه از اصولگرایان توقع داریم که با ولایت گریزان مبارزه کنند، تصریح کرد: کسی که ولایت گریز باشد، نقطه امید دشمنان ایران اسلامی می‌ شود.

پناهیان عنوان کرد: متاسفانه برخی نمک ولایت را خوردند و نمکدان را شکستند و این سرشکستگی برای همیشه با آنها خواهد ماند.

وی با اشاره به تبلیغات سوء رسانه‌ های خارجی اظهار داشت: دشمنان چشم به انتخابات 12 اسفند دوخته ‌اند تا ببینند چه کسانی وارد مجلس می‌ شوند و مردم به چه گروه و افرادی اقبال نشان می ‌دهند تا بر اساس میزان مشارکت و نوع انتخاب مردم سیاستهای خود را تنظیم کند.

پناهیان با بیان اینکه ولایت فقیه ضامن امانتداری در آرای مردم است، افزود: همین امر سبب شده تا انتخابات ایران از سالم ترین انتخابات های دنیا باشد.