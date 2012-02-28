آغاز احداث آزادراه کرمانشاه ـ همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت مصوبات سفر مقام معظم رهبری در استان کرمانشاه در حوزه راه، گفت : یکی از این مصوبات احداث آزاد راه کرمانشاه ـ همدان است که ایجاد آن سبب شکل گیری یک کریدور آزادراهی تا مرکز کشور می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مصوبه احداث این آزاد راه از هیات دولت اخذ شده و تلاش ها این است حداکثر تا اوایل سال آینده عملیات اجرایی آن آغاز شود.

صادقی یکی دیگر از این مصوبات را احداث راه آهن کرمانشاه - خسروی ذکر کرد و گفت: اعتبار مالی ویژه ای برای این پروژه دیده شده و عملیات اجرایی آن در سه نقطه به طول 270 کیلومتر آغاز شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این پروژه مشکل مالی ندارد و با سرعت خوبی در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور تسریع در اجرا راه آهن غرب ( اراک به کرمانشاه) را از دیگر مصوبات سفر رهبری عنوان کرد و گفت: این پروژه هم اکنون فعال است و 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

پیشگیری از وقوع بزهکاری در جامعه مهمتر از اقدامات اصلاحی ثانویه است

سیف الله بیگ پور، تعامل با حوزه های قضایی و ارتقاء حضور قضات در زندان ها را در مرتفع کردن مشکلات مددجویان بسیار مثبت دانست و گفت: حسن نظر و توجه قضات و مسئولان دادگستری و همچنین کانون وکلای استان نسبت به مددجویان تحت پوشش و حوزه زندان ها، علاوه بر کاهش اطاله دادرسی و تسریع در روند رسیدگی به مشکلات مددجویان، در حفظ نظم و امنیت و کاهش آمار کیفری زندان ها نیز بسیار تاثیرگذار است.

مدیر کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه افزود: والدین و به ویژه مراکز آموزشی و تربیتی که رهبری و هدایت نوجوانان و جوانان را به عهده دارند بایستی متناسب با وضعیت خاص روحی و روانی آنان در سنین مختلف برنامه ریزی و از بروز چالش و تشدید بحران دوران بلوغ به نحو مطلوب جلوگیری کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به رسالت خطیر مراکز اصلاحی و تربیتی در راستای آموزش، توانمند سازی و ارتقاء مهارت های اساسی و شغلی مددجویان، اهتمام شده از حداکثر امکانات موجود در زمینه تغییر نگرش و بازگشت مستعد آنان به جامعه بهره گیری شود.

بیگ پور اظهار داشت: پیشگیری از وقوع بزهکاری و آسیب های اجتماعی در سطح جامعه بسیار مهمتر و کم هزینه تر از اقدامات درمانی و اصلاحی ثانویه است و باید در این خصوص سرمایه گذاری و زمینه های اصلاحی و تربیتی را در تمام سطوح اجتماعی نهادینه کنیم.

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و مهارتهای زندگی

سهراب براندیشه گفت: این کارگاه های آموزشی با همکاری سازمان بهزیستی و در راستای اجرای منشور کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه هدف از برگزاری این دوره های آموزشی را کاهش آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق و ارتقاء نشاط اجتماعی و صیانت از نیروی کار در محیط های کارگری خواند و افزود: در سال گذشته برای بیش از 80 نفر از کارگران این کارگاه های آموزشی برگزار شده بود که در سالجاری این آمار رشد قابل توجهی داشته است.

وی از تعامل خوب کارفرمایان در این راستا خبر داد و گفت: ارتقاء سطح آگاهی و دانش کارگران در زمینه های مختلف، بهره وری آنان را به دنبال دارد.

وی گفت: برگزاری این دوره ها در سالهای آینده نیز استمرار خواهد داشت و برنامه ریزی های لازم در این زمینه از سوی امور اجتماعی این اداره کل انجام شده است.

برگزاری کارگاه حجاب و عفاف در کانون پرورش فکری کرمانشاه

کارگاه یک روزه احکام با موضوع حجاب و عفاف ویژه بانوان شاغل در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه برگزار شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه در حاشیه این کارگاه گفت: حجاب باید در تمام شئونات زندگی رعایت شود.

رضا موزونی ضمن توصیه همه بانوان به رعایت حجاب و عفاف بویژه در محیط کاری با اشاره به حساسیت رعایت عفاف و حجاب در جامعه گفت: حجاب تنها در رعایت پوشش ظاهری نیست.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه تصریح کرد: حجاب فقط این نیست که رعایت ظواهر کنیم بلکه باید در تمام شئونات زندگی حجاب و عفاف را رعایت کنیم.

در ادامه این برنامه تفسیر موضوعی قرآن کریم با انتخاب سوره هایی که در رابطه با حفظ حجاب بود توسط یکی از مربیان فرهنگی کانون برای حاضران توضیح داده شد.

