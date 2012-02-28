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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۸

فرمانده انقلابیون طرابلس:

سلاح خود را تحویل نمی دهیم

سلاح خود را تحویل نمی دهیم

رئیس شورای انقلابی طرابلس با اشاره به شفاف نبودن مشوقهای مالی شورای انتقالی بر مخالفت با انحلال نیروهای تحت امرش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، "عبدالله ناکر" رئیس شورای انقلابی طرابلس گفت : انقلابیون به طرحهای شورای انتقالی برای تحویل سلاحهای خود توجهی ندارند، زیرا مشوقهای مالی قابل توجه نیست.

وی افزود: مردم به حقوق بالا، ثبات اقتصادی، خانه، خدمات پزشکی، خودرو و ازدواج نیاز دارند، آنها همچنین خواستار پرداخت وامهای صد هزار دیناری(60هزار دلار) هستند تا بتوانند رویاهای خود را عملی کنند.

شایان ذکر است که انقلابیون لیبیایی تاکنون به درخواستهای شورای انتقالی برای پیوستن به بدنه نیروهای مسلح این کشور علاقه ای نشان نداده اند و این پرونده همچنان چالش بزرگی به شمار می رود.

کد مطلب 1546396

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