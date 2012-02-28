کاندیداها در تبلیغات از اعتبار دیگران استفاده نکنند

علیرضا باقری ثالث در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: لازم است کاندیدای انتخابات بدون تخریب دیگران تنها به بیان دیدگاه‌های خود بپردازند.



وی ادامه داد: هر فردی مسلما دیدگاههایی دارد و تنها باید به بیان دیدگاههای خود بپردازد بدون آنکه به تخریب دیگران اقدام کند.



کاندیداها وعده‌های غیر عملی ندهند



وی گفت: عده‌ای در معرفی خود وعده‌های غیر عملی می‌دهند که این امر موجب نا‌امیدی مردم می‌شود زیرا اگر بار‌ها به مردم قول‌هایی داده شود و انجام نپذیرد موجبات دلخوری و عدم اعتماد را در مردم به وجود می‌آورد.



رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) ادامه داد: حتی گاهی ممکن است فردی با وعده‌های غیر عملی رای بدست آورد اما در بلند مدت این به نفع نظام نیست.



وی بیان کرد: کاندیدا نباید در تبلیغات خود از اعتبار دیگران استفاده کنند خصوصا اینکه از اعتبار فردی استفاده کنند بدون اینکه خود او این امر را قبول داشته باشد.



وی گفت: گاهی ممکن است کاندیدا آماری غلط بدهند و با این آمار نادرست خود برخی از شخصیت یا برخی از دستگاه‌های اجرایی را تخریب کنند تا بتوانند با این ترفند محبوبیت بدست آورند.



تحریم‌های انجام گرفته توسط دشمنان در راستای ایجاد فشار بر ملت ایران است



باقری ثالث با اشاره به اینکه وظیفهٔ شرعی مردم حضور با شکوه در انتخابات است افزود: تحریم‌های انجام گرفته توسط دشمنان در راستای ایجاد فشار بر ملت ایران و جدا کردن ملت از حکومت است.



وی ادامه داد: چنانچه مردم در انتخابات حضوری فعال داشته باشند این امر موجب می‌شود دشمنان نتوانند به اهداف خود برسند.



وی با اشاره به تهدید‌ها و ترورهای انجام گرفته توسط دشمنان افزود: هدف دشمنان از این تهدید‌ها دور کردن ملت از نظام است در حالی که مردم با حضور باشکوه در انتخابات این پیام را به جهانیان می‌دهند که این ترور‌ها هیچ تاثیری در ارادهٔ ملت ایران ندارد.



باقری ثالث بیان کرد: ترور شخصیت‌های علمی وظیفهٔ ما را برای شرکت در انتخابات سنگین‌تر می‌کند.



وی گفت: ‌ در تبلیغات این دوره مجلس شورای اسلامی رسانه‌های بیگانه تبلیغات گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند.



پاسخ دندان شکن مردم ایران به دشمنان با شرکت باشکوه در انتخابات



وی ادامه داد: دشمنان با ابزار‌های مختلف تمام تلاش خود را در کاهش حضور مردم در انتخابات انجام می‌دهند این در حالی است که مردم با حضور باشکوه خود در انتخابات مانند همیشه پاسخی دندان شکن بر توطئهٔ دشمنان می‌دهند.



رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) بیان کرد: گروه‌های معاندی که سابقه‌ای مشخص ندارند نمی‌توانند تاثیری در تحت شعاع قرار دادن ارادهٔ مردم داشته باشد.



وی ادامه داد: ملت ایران ملتی با بصیرت است و اجازه نمی‌دهد دشمنان برای آن‌ها تصمیم بگیرند.