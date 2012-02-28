مردم ایران اجازه کوچکترین دست اندازی را به کسی نخواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه جامعه قرآنی شهرستان سمنان آمده است: مردم ایران در راستای تکلیف دینی و رسالت اجتماعی با حضور حداکثری خود در پای صندوق های رای، مشت محکمی بر دهان قداره بندان خارجی و ایادی داخلی آنها زده و حمایت قاطع خود را از کیان ولایت ثابت می کنند.

این بیانیه می افزاید: اکنون آزمونی بس بزرگ فراروی ملت ما قرار گرفته است و غول های رسانه ای وابسته به استکبار جهانی ماه ها است که با ترفندهای مختلف می کوشند تا مردم را از شرکت پرشور در انتخابات منصرف و نسبت به آینده این مرزوبوم مایوس سازند.

بیانیه جامعه قرآنی شهرستان سمنان در پایان تصریح می کند: آنچه در مرحله اول برای ما در انتخابات مهم بوده، مشارکت گسترده مردم و تجلی وحدت و وفاق ملی است و نه نتیجه انتخابات چرا که در اینصورت پیروزی واقعی که همان حضور شکوه مندانه غالب مردم است محقق و مطالبه به حق مقام معظم رهبری جامه عمل پوشانده است.