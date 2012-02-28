۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۴۶

بیانیه جامعه قرآنی سمنان/

مردم ایران اجازه کوچکترین دست اندازی را به کسی نخواهد داد

سمنان-خبرگزاری مهر: جامعه قرآنی شهرستان سمنان طی بیانیه ای اعلام کرد: مردم با حضور گسترده خود در انتخابات اجازه نخواهند داد که دستاوردهای معنوی ملت ایران مورد دست اندازی قرار بگیرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه جامعه قرآنی شهرستان سمنان  آمده است: مردم ایران در راستای تکلیف  دینی و رسالت اجتماعی با حضور حداکثری خود در پای صندوق های رای، مشت محکمی بر دهان قداره بندان خارجی و ایادی داخلی آنها زده و حمایت قاطع خود را از کیان ولایت ثابت می کنند.

این بیانیه می افزاید: اکنون آزمونی بس بزرگ فراروی ملت ما قرار گرفته است و غول های رسانه ای وابسته به استکبار جهانی  ماه ها است که با ترفندهای مختلف می کوشند تا مردم را از شرکت پرشور در انتخابات منصرف و نسبت به آینده این مرزوبوم مایوس سازند.

بیانیه جامعه قرآنی شهرستان سمنان در پایان تصریح می کند: آنچه در مرحله اول برای ما در انتخابات مهم بوده، مشارکت گسترده مردم و تجلی وحدت و وفاق ملی است و نه نتیجه انتخابات چرا که در اینصورت پیروزی واقعی که همان حضور شکوه مندانه غالب مردم است محقق و مطالبه به حق مقام معظم رهبری جامه عمل پوشانده است.

