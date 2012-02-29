مجلس آینده شورای عالی محیط زیست را ابقاء کند

اسماعیل کهرم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نامزدهای نمایندگی مجلس باید بدانند در حال حاضر مسائل زیست محیطی از مطالبات و دغدغه های اصلی مردم است بنابراین برای انتخاب شدن بایستی برنامه های زیست محیطی ارائه دهند و این مطالبات را جدی بگیرند.

به گفته وی، بسیاری از وعده های انتخاباتی مانند ساخت جاده در جنگل ابر، احداث سد در بالادست تالابها، احداث پالایشگاه و کارخانه در کنار مناطق حفاظت شده و عبور خطوط گاز از مجاورت این مناطق برای رسیدن به یک روستا شاید در دهه های گذشته که مردم نسبت به محیط زیست خود حساس نبودند برای یک نماینده تبلیغ محسوب می شد اما امروز با توجه به شناخت و آگاهی که مردم نسبت به اهمیت محیط زیست دارند اینگونه شعار ها تأثیر منفی بر انتخاب نمایندگان می گذارد.

کهرم با بیان اینکه امروز مردم به دنبال آب پاک، هوای پاک و خاک پاک هستند اظهار داشت: نمایندگان باید با حساسیت مسائل محیط زیست را پیگیری کنند و از مسئولان محیط زیست پاسخ شفاف در مورد ابهامات مسائل زیست محیطی بخواهند.

به اعتقاد وی، درحال حاضر دیگر محیط زیست یک مقوله تفننی نیست بلکه با سلامت و حیات مردم بستگی تنگاتنگ دارد و ازطرفی با رعایت موازین زیست محیطی می توان هزینه های زندگی مردم را کاهش داد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: انحلال شورای عالی محیط زیست در ابتدای دولت نهم و جایگزین شدن آن با کمیسیون زیربنایی صنعت و معدن یکی ازبدترین اتفاقاتی بود که منجر به مهجور شدن هرچه بیشتر مسائل زیست محیطی در کشور شد.

به گفته وی، در همایش زمین که در سال 1990 درریو برگزار شد تمام کشورهای عضو این کنوانسیون ازجمله ایران متعهد به الزامی کردن ارزیابی زیست محیطی برای تمام طرح های عمرانی و صنعتی کشورشان شدند.

کهرم اظهار داشت: بر این اساس از حدود 20 سال پیش تا ابتدای دولت نهم تمام طرح های عمرانی و صنعتی در کشور ما نیز تحت نظارت شورای عالی محیط زیست ارزیابی زیست محیطی می شد.

وی افزود: اما با جایگزین شدن کمیسیون زیربنایی صنعت و محیط زیست به جای این شورا، طرح های صنعتی و عمرانی در این کمیسیون ارزیابی و بررسی می شوند و چون محیط زیست درمقابل وزارت راه ، صنایع، کشاورزی ، نفت و نیرو تنها یک رأی در این کمیسیون دارد معمولاً ارزیابی های زیست محیطی در مقابل طرح های عمرانی و صنعتی این دستگاهها مهجور می ماند.

به اعتقاد این استاد دانشگاه، فعال کردن فراکسیون محیطزیست در مجلس و پیگیری مسائل جدی محیط زیست به جای موضوعات پیش و پا افتاده این حوزه از دیگر اقداماتی است که نمایندگان مجلس آینده باید دنبال کنند.

به گفته کهرم، حتی اگر شورای عالی محیط زیست ابقا نشود نمایندگان مجلس باید در غیاب این شورا وکیل مدافع حقوق زیست محیطی مردم باشند و حداقل با افزایش 30 درصدی فعالیت خود، مسئولان بحران های محیط زیست کشور را در صحن علنی مجلس به چالش بکشانند.