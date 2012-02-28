40 ستاره فناوری سال 90 معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نامزدهای منتخب سومین جشنواره ستاره های فناوری در 4 گروه فناوری اطلاعات و الکترونیک ، فناوری ارتباطات ، خدمات دولت الکترونیکی و دانش و فناوری و 26 موضوع مختلف با یکدیگر به رقابت می پردازند و در نهایت 40 ستاره از این میان به عنوان ستاره های فناوری سال 90 انتخاب خواهند شد.

نامزدهای واجد شرایط در هریک از این گروه بندهی ها شانس دریافت 7 نشان ستاره دارند که این نشان ها شامل برترین انتخاب از نظر کاربر، برترین ارائه دهنده کالا و خدمات پشتیبانی، برترین ارائه دهنده خدمات و راهکار، برترین نوآوری، برترین چهره، آینده سازان فناوری و برترین برند تجاری می شوند.

در این جشنواره برای اولین بار خدمات دولت الکترونیکی در بخش های ارتباطات، خدمات شهری و شهروندی، اطلاع رسانی، سلامت و بهداشت، آموزشی و خدمات عمومی مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت به سه خدمت الکترونیکی برتر نشان ستاره فناوری اهدا می شود.

رسول عبدالهی - دبیر جشنواره ستاره های فناوری امروز در نشست خبری یکی از اهداف برگزاری این جشنواره را تقدیر از فعالان این حوزه عنوان کرد که همواره در توسعه و رشد صنعت فناوری نقش آفرینی کرده و اثرات مثبتی را بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور گذاشته اند.

دبیر جشنواره ستاره های فناوری با بیان اینکه در این جشنواره از 5 چهره سال در این حوزه تقدیر به عمل خواهد آمد، ادامه داد: از 312 کارشناس برای داوری این جشنواره بهره خواهیم برد.

وی با بیان اینکه توسعه کسب و کارها در حوزه فناوری نیازمند برگزاری چنین جشنواره ای است تا تحولی عظیم در نگرش فعالان این صنف ایجاد شود در مورد تحریم برخی شرکتهای این حوزه برای حضور در این جشنواره تصریح کرد: برخی از شرکتها توان روانی حضور در جشنواره را ندارند و در مورد اپراتور همراه اول نیز که به صورت رسمی این جشنواره را تحریم کرده باید گفت که این شرکت برای برنده شدن در این جشنواره از ما تضمین خواسته بود و از آنجایی که مسئولان برگزاری این جشنواره به این خواسته تن ندادند این اپراتور از حضور در این جشنواره انصراف داد.

به گزارش مهر، سومین دوره جشنواره ستاره های فناوری 16 اسفندماه جاری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.