دغدغه نمایندگان مجلس باید دغدغه مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی بعد از ظهر سه شنبه در جمع مردم جزیره قشم در مسجد ایمان این شهر با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید نسبت به خدمت رسانی به مردم حریص باشند، اظهار داشت: تمامی مردم عقلا و شرعا مکلف هستند در انتخابات شرکت کنند و نسبت به آینده خود بی تفاوت نباشند چون در صورت کوتاهی مردم در انتخاب نامزد اصلح و یا عدم حضور در انتخابات، نمایندگانی که دغدغه مردمی ندارند وارد مجلس خواهند شد و در این قصور انجام شده همه شریک هستند.

وی با تعریف خاطره ای از سخنرانی خود در دانشگاه تهران و پرسش دانشجویی در خصوص دستاوردهای انقلاب اسلامی طی 33 سال گذشته، بیان داشت: پیش از انقلاب اسلامی رشته مهندسی تولید در کشور وجود نداشت و حتی اجازه آموزش و راه اندازی این رشته را به ما نمی دادند اما به لطف خون شهدا پس از انقلاب اسلامی در کشورمان استقلال، آزادی و تغییر سطح رفاه مردم ایجاد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به استناد تاریخ در هر جنگی که طی قرنهای اخیر علیه ایران شکل گرفت گوشه ای از خاک مملکت به یغما رفت اما در زمان دفاع مقدس با رهنمودهای بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حتی گوشه ای از خاک ایران جدا نشد.

توکلی تدین، پاکدستی، شجاعت، استقلال رای و تصمیمات کارشناسی را به عنوان شرایط یک نماینده اصلح عنوان کرد و افزود: مجلس یک نهاد قانون گذاری با رای و تصمیمات جمعی است و تصویب یک قانون نیازمند همفکری و هم صدایی نمایندگان است و به تنهایی نمی توان در مجلس تصمیم گیری کرد.

وی تصریح کرد: مردم نباید براساس رایی که به نمایندگان می دهند از آنها توقعات شخصی داشته باشند چون یک نماینده متعلق به تمامی ملت است و باید در تصمیم گیری های خود فرابخشی عمل کند.

نماینده مردم تهران در مجلس ، قانون گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون را که توسط دولت و سایر دستگاهها اجرا می شود از جمله مهمترین وظایف نمایندگان مجلس عنوان کرد.

احمد توکلی برای حمایت از علی دیرباز نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بندرعباس، قشم، بندرخمیر، حاجی آباد و ابوموسی به استان هرمزگان سفر کرده است.