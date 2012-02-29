نمایندگان باید کلان نگر باشند

سید کریم داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مردم باید با بینش و بصیرت کافی نمایندگان اصلح را برای مجلس برگزینند، اظهار داشت: تمامی نمایندگان مجلس باید نسبت به امور جامعه آگاه باشند و همانند یک متخصص در راستای کاهش و برطرف شدن مشکلات موجود تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان باید قانونمند و ولایت‌مدار باشند، اضافه کرد: اجرای کامل قانون باید محور تمامی فعالیتهای این افراد باشد و این افراد نباید تنها به دنبال برطرف شدن مشکلات منطقه و شهر خود باشند.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: تمامی نمایندگان باید با هدف برطرف شدن مشکلات ملی وارد مجلس شورای اسلامی شوند و با تصویب و اجرای قوانین در این راستا گام بردارند.

وی با اشاره به اینکه نامزد‌های انتخاباتی باید از سابقه اجرایی بسیار مناسبی برخوردار باشند، ادامه داد: مردم باید با حضور گسترده خود در انتخابات به انتخاب نمایندگان اصلح بپردازند.

داوودی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال به چالش کشاندن انتخابات است، تصریح کرد: حضور پر‌شور مردم در پای صندوقهای رأی تمامی اهداف دشمنان را به نابودی می‌کشاند.