دستگاهی برای تصفیه آبهای عمقی تولید شد

فریدون حسین نیا- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیان اینکه این پروژه با عنوان طراحی "فیلتر تصفیه فیزیکی آب" اجرایی شد، افزود: این فیلتر به صورت پیش ساخته و استوانه ای شکل در ابعاد 3 تا 12 اینچ طراحی و ساخته شده است.

فیلترهای طراحی شده برای دستگاه تصفیه آب در اندازه های مختلف

وی مواد اولیه این فیلتر را سنگ سیلیس، پوکه صنعتی، چسب و حلال مخصوص عنوان کرد و اظهار داشت: این دستگاه قادر است آب را به صورت زلال و شفاف در آورد.



حسین نیا با تاکید بر اینکه دستگاه طراح شده برای تصفیه آبهای عمیقی طراحی شده است، خاطر نشان کرد: این دستگاه به گونه ای ساخته شده که می تواند در کوتاه ترین زمان ممکن آب را از عمق زمین به سطح انتقال دهد.



این محقق به بیان عملکرد این فیلتر پرداخت و اضافه کرد: فیلتر تولید شده در عمق چاه نصب می شود و از ورود ذرات معلق به داخل چاه جلوگیری می کند.







دستگاه طراحی شده برای تصفیه آبهای عمق زمین



وی دستگاه طراحی شده را بهترین وسیله برای شفاف سازی آبهای سطحی و عمقی آلوده به ذرات معلق برای مصارف کشاورزی، صنعتی و شرب معرفی کرد و ادامه داد: این دستگاه دارای مزایایی چون کاهش استهلاک پمپ های شناور، جلوگیری از به هدر رفتن آبهای سطحی و عمقی، کاهش قابل توجه از مصرف انرژی، کاهش زمان تولید آب زلال و قابل تولید در ابعاد و سایزهای مختلف بر اساس کاربردهای مصرف کننده است.