به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال در حاشیه تمرین عصر سه شنبه تیم ملی فوتبال کشورمان شرایط این تیم را مطلوب خواند و در خصوص حضور اشکان دژاگه در تمرین تیم ملی گفت: حضور دژاگه اتفاق خیلی خوبی بود که با دعوت کارلوس کی روش و تلاش فدراسیون فوتبال انجام گرفت.

وی از آمادگی فدراسیون فوتبال برای حضور بازیکنان شاخص در اردوی تیم ملی خبر داد و گفت: قطعا هر بازیکن ایرانی که در کشورهای دیگر حضور داشته باشد و بتواند تیم ملی را همراهی کند به اردوی این تیم دعوت خواهیم کرد.

نایب رئیس اول فدارسیون فوتبال در واکنش به این گفته که اشکان دژاگه پیراهن مشکی آستین بلند پوشیده تا خالکوبی هایش مشخص نشود گفت: دژاگه زمانی که تصمیم گرفت به تیم ملی فوتبال کشورمان ملحق شود قطعا به این نتیجه رسیده که باید خود را با فضای معنوی جامعه ایران تطبیق دهد ما و شما هم نباید به این موضوع نگاه منفی داشته باشیم چرا که عرف جامعه ما این است و قطعا دژآگه و بازیکنان تیم ملی باید آن را رعایت کنند.

تاج ضمن یادآوری اینکه پیش از این به دژآگه این مسائل گوشزد شده و به او عنوان شده که فضای حاکم بر جامعه ایران چگونه است گفت: این مسائل به دژآگه گوشزد شد و خوشبختانه او خود را با این فضا تطبیق داده است.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا از حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال انصراف داده گفت: من برای هیئت رئیسه و اعضای آن احترام قائلم. آنها به من تکلیف کردند که در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کنم و در شرایطی که چنین نظری نداشتم در بخش ریاست فدراسیون ثبت نام کردم اما نواب رئیس خود را معرفی نکردم.

تاج ضمن تاکید بر اینکه برای عدم شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال دلایل خاص خود را داشته است، گفت: امیدوارم فدراسیون فوتبال همچنان با قدرت کارهای خود را پیگیری کند و مستقل و رو به جلو حرکت کند.

وی با بیان اینکه شاید روزی دلایل انصراف خود از حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال را بگوید افزود: من به آقای عزیز محمدی توصیه کردم در انتخابات شرکت کند چرا که فکر می کردم و احتمال می دادم که آقای کفاشیان از حضور در انتخابات کناره گیری کند. اعتقاد شخصی من بر این است که حضور یک نفر در انتخابات خوب نیست و باید انتخابات به معنای واقعی صورت بپذیرد.

تاج همچنین افزود: من حرف عادل فردوسی پور را قبول دارم که عنوان کرد باید انتخابات به معنای واقعی صورت بپذیرد و فرد منتخب با رای اعضای مجمع انتخاب شود نه اینکه فقط یک کاندیدا باشد و اعضا با بلند شدن و نشستن او را انتخاب کنند. اعضا باید به برنامه و شرایط کاندیداها رای بدهند و گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در خاتمه گفت: من 20 سال است در کنار فوتبال هستم و هیچ وقت از فوتبال جدا نبوده ام. در پایان دوره فعالیتم در فدراسیون نیز یک فاصله منطقی در فوتبال ایجاد خواهم کرد اما همچنان در کنار این رشته ورزشی خواهم بود. یکی از دلایل انصرافم از حضور در انتخابات نیز همین بود که می خواستم فاصله ای منطقی با فوتبال داشته باشم.