تخلفی از سوی کاندیداها در قصرشیرین گزارش نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پروین در جلسه توجیهی عوامل برگزاری انتخابات مجلس نهم در شهرستان قصرشیرین گفت: تمام بسترها و زمینه های لازم برای برگزاری سالم و پرشور انتخابات در این شهرستان فراهم شده است.

فرماندار قصرشیرین با بیا‌ن اینکه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه قصرشیرین فراهم شده، گفت‌: در تلاش هستیم انتخابات سالم و به دور از تهدید و هیاهوی تبلیغاتی دشمنان داخلی و خارجی برگزار کنیم.

پروین تصریح کرد: تاکنون در این حوزه انتخابیه مشکل خاصی از بابت تخلفات نامزدها و هواداران آنها گزارش نشده است و روند تبلیغات در چارچوب قانونی در حال انجام است.

فرماندار قصرشیرین گفت: بی ‌شک حضور مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز 12 اسفند پیام ‌های متعددی برای دشمنان داخلی و خارجی نظام دارد که یکی از آنها بیان پایگاه مستحکم مردمی نظام اسلامی است.

وی تاکید کرد: انتخابات نماد دموکراسی در نظام مردم ‌سالاری دینی است چرا که مردم با حضور خود در انتخابات نقش تعیین کننده ‌ای در اداره امور جامعه خود بر عهده دارند.

پروین با بیان اینکه یکی از ملاک‌های اقتدار نظام‌های سیاسی از نگاه جامعه ‌شناسی مقبولیت مردمی است، یادآور شد: میزان مقبولیت یک نظام سیاسی در انتخابات تبلور پیدا می‌کند که خوشبختانه در این بخش نظام اسلامی بیشترین مقبولیت را در میان نظام های مختلف جهان دارد.

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی جستجو و نجات در آوار در قصرشیرین

نخستین کارگاه آموزشی دوره تخصصی جستجو و نجات در آوار ویژه امدادگران جمعیت هلال احمر با حضور 31 نفر از امدادگران این جمعیت در شهرستان قصرشیرین برگزار شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان قصرشیرین در حاشیه این کارگاه آموزشی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را آشنایی امدادگران با شیوه های نجات مصدومان در آوار بخصوص در زمان بروز بلایای طبیعی همچون زلزله اعلام کرد.

محمدحسین خزلی افزود: این دوره آموزشی با مجوز اداره آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه برگزار شده و 31 نفر از امدادگران شهرستانهای قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب، دالاهو و اسلام آباد غرب در آن شرکت دارند.

براساس این گزارش، این دوره تخصصی از امروز به مدت یک روز زیر نظر یکی از 10 استاد برتر کشوری در قصرشیرین برگزار می شود.

شور و شوق انتخاباتی شهرستان سنقر را فرا گرفت

غلامرضا حیدری روز سه شنبه در بازدید از اوضاع انتخاباتی سطح شهرستان سنقر گفت: تعداد نامزدهای تعیین صلاحیت شده در حوزه انتخابیه سنقرو کلیایی هفت نفر بود که یک نفر از آنها استعفای خود را طی مراحل قانونی اعلام کرده است.

فرماندار سنقروکلیایی افزود: تعداد شش کاندیدای باقیمانده به فعالیت تبلیغاتی خود ادامه می دهند و با برنامه ریزی های به عمل آمده، برای تمامی کاندیداها به طور یکسان موقعیت تبلیغات فراهم شده است.

حیدری گفت: تعداد یک هزار و 700 نفر در 94 صندوق اخذ رای ثابت و سیار شهری و روستایی روز جمعه 12 اسفند ماه همزمان با سراسر کشور کار انتخابات را انجام می دهند.

آموزش های لازم برای 400 نفر از عوامل اجرایی انتخابات در سنقر

فرماندار سنقر گفت: به منظور هماهنگی و بالابردن کیفیت در روند برگزاری انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی، 400 نفر از عوامل اجرایی و کاربران رایانه، آموزشهای تخصصی را فرا گرفتند.

غلامرضا حیدری بیطرفی کامل، دقت، ظرافت در کار و حساسیت را برای برگزاری هرچه باشکوهتر انتخابات سالم و رقابتی در روز 12 اسفند مورد تاکید قرار داد.

وی آراء مردم را امانت در دست عوامل و دست اندرکاران انتخابات دانست و گفت: به بهترین شیوه ممکن بایستی از امانت مردم صیانت شود.

فرماندار سنقر افزود: همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی توسط رای دهندگان برای متولدین دوازدهم اسفند سال 1372 و ماقبل آن برای شرکت در انتخابات ضروریست.

حیدری گفت: امروز تمامی دشمنان و گروهکهای ضد انقلاب برای ناامید کردن مردم ایران اسلامی برای شرکت نکردن در انتخابات تلاش می کنند و وظیفه آحاد مردم این است که با حضور خود در روز 12 اسفند همانند 22 بهمن یکبار دیگر ولایتمداری خود را به منصه ظهور برسانند.

