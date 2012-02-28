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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۶

قربانی خبر داد:

حریفان لرستان در جام جهانی فوتسال دانش‌آموزی مشخص شدند

حریفان لرستان در جام جهانی فوتسال دانش‌آموزی مشخص شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش لرستان گفت: با اعلام رسمی فدراسیون جهانی دانش‌آموزی و با انجام قرعه کشی، گروه تیم لرستان نماینده ایران در دور اول جام جهانی فوتسال مدارس مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی قربانی ظهر سه شنبه در این رابطه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی فوتسال دانش‌آموزان، لرستان نماینده ایران در گروهA این مسابقات جای گرفت که در این گروه تیم‌های سوئد، مجارستان، بلژیک (بخش فرانسوی‌نشین)، کرواسی، فرانسه و گواتمالا نیز حضور دارند.

وی ادامه داد: در گروه دیگر نیز تیم‌های اوکراین، رژیم اشغالگر قدس، بلژیک (بخش آلمانی‌نشین)، هلند، برزیل، کوزوو و ترکیه حضور دارند که رقابت‌های دور گروهی از روز شنبه 8 آوریل 2012 برابر با 19 فروردین 1391در آنتالیای ترکیه آغاز خواهد شد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش لرستان یادآور شد: لرستان پس از قهرمانی در لیگ برتر فوتسال دانش‌آموزی به عنوان نماینده ایران که تنها در بخش پسران شرکت خواهد کرد به این مسابقات اعزام می‌شود و تمرینات منظم این تیم از روز یکشنبه 7 اسفندماه زیر نظر داود حسنوند آغاز شده است.

کد مطلب 1546422

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