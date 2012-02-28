به گزارش خبرنگار مهر، علی قربانی ظهر سه شنبه در این رابطه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی فوتسال دانش‌آموزان، لرستان نماینده ایران در گروه A این مسابقات جای گرفت که در این گروه تیم‌های سوئد، مجارستان، بلژیک (بخش فرانسوی‌نشین)، کرواسی، فرانسه و گواتمالا نیز حضور دارند.

وی ادامه داد: در گروه دیگر نیز تیم‌های اوکراین، رژیم اشغالگر قدس، بلژیک (بخش آلمانی‌نشین)، هلند، برزیل، کوزوو و ترکیه حضور دارند که رقابت‌های دور گروهی از روز شنبه 8 آوریل 2012 برابر با 19 فروردین 1391در آنتالیای ترکیه آغاز خواهد شد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش لرستان یادآور شد: لرستان پس از قهرمانی در لیگ برتر فوتسال دانش‌آموزی به عنوان نماینده ایران که تنها در بخش پسران شرکت خواهد کرد به این مسابقات اعزام می‌شود و تمرینات منظم این تیم از روز یکشنبه 7 اسفندماه زیر نظر داود حسنوند آغاز شده است.