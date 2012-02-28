نمایشگاه گلهای چینی و بلندر در خانه کرد برپا شد

امیر الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محصولات هنر گلسازی به روشهای چینی و بلندر ارائه شده در این نمایشگاه از آثار "کتایون سید بخت" هنرمند سنندجی است که قرار است تا 12 اسفند ماه سال جاری ادامه داشته باشد.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه کارهای گل های چینی و بلندر در قالب 30 تابلو، 25 سبد و سفره عقد و حنابندان، و 50 سفره هفت سین و ریزه کاری های تزئینی به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه از امروز تا 12 اسفند ماه جاری همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12ظهر و بعد از ظهرها از ساعت 15 تا 18واقع در خانه کرد شهر سنندج آماده بازدید عموم مردم و علاقمندان به این هنر زیبا است.