  1. استانها
  2. کردستان
۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۱۲

در سنندج/

نمایشگاه گلهای چینی و بلندر در خانه کرد برپا شد

نمایشگاه گلهای چینی و بلندر در خانه کرد برپا شد

سنندج - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان گفت: نمایشگاه گل های چینی و بلندر و نقاشی در خانه کرد سنندج به مدت یک هفته برپا شده است.

امیر الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محصولات هنر گلسازی به روشهای چینی و بلندر ارائه شده در این نمایشگاه از آثار "کتایون سید بخت" هنرمند سنندجی است که قرار است تا 12 اسفند ماه سال جاری ادامه داشته باشد.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه کارهای گل های چینی و بلندر در قالب 30 تابلو، 25 سبد و سفره عقد و حنابندان، و 50 سفره هفت سین و ریزه کاری های تزئینی به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه از امروز تا 12 اسفند ماه جاری همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12ظهر و بعد از ظهرها از ساعت 15 تا 18واقع در خانه کرد شهر سنندج آماده بازدید عموم مردم و علاقمندان به این هنر زیبا است.

کد مطلب 1546425

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها