درگیری پلیس با انقلابیون زواره / تنشها در لیبی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، شاهدان عینی در منطقه مرزی میان تونس و لیبی اعلام کردند انقلابیون "زواره ای" با نیروهای پلیس نظامی شورای انتقالی لیبی درگیر شدند.

شاهدان مذکور بیان کردند: این درگیری ها که از عصر دیروز آغاز شد،صبح امروز نیز از سرگرفته شده است و طرفین از سلاحهای سبک و متوسط علیه یکدیگر استفاده می کنند.

شاهدان فوق ذکر کردند: درگیریها زمانی آغاز شد که گروههایی از انقلابیون زواره ای حمله گسترده ای را علیه نیروهای پلیس نظامی لیبی که دو روز پیش کنترل این گذرگاه را بر عهده گرفته بودند، شروع کردند.

این شاهدان افزودند: درگیری ها فعلا در درون خاک لیبی در جریان است و با وخامت اوضاع احتمال بسته شدن گذرگاه راس الجدیر وجود دارد.

شایان ذکر است گذرگاه راس الجدیر به علت مشکلات فراوان بارها از سوی تونس بسته شده است. هنگامی که دو روز پیش نیروهای پلیس نظامی لیبی این گذرگاه را از انقلابیون زواره تحویل گرفتند اتفاق خاصی نیفتاده بود.