محمود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تمامی نامزد‌های انتخاباتی باید از ویژگی‌های لازم و در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار باشند، اظهار داشت: ولایت‌مداری، دین‌داری، صداقت و تعهد به نظام و انقلاب باید بر اخلاق و رفتار تمامی نمایندگان مجلس حاکم باشد.

وی با اشاره به اینکه تمامی نامزد‌های انتخاباتی باید با هدف دست‌یابی به منافع ملی و اهداف انقلاب در صحنه رقابت‌های انتخاباتی حاضر شوند، اضافه کرد: این افراد باید پس از ورود به مجلس قوانین مناسبی را برای برطرف شدن مشکلات موجود در جامعه تصویب کنند و به حمایت از تمامی ملت در صحن مجلس قدم ببردارند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه حضور حداکثری در انتخابات تمامی اقدامات و تهدیدظهای دشمنان را به چالش می‌کشاند، تاکید کرد: اقدامات و تهدید‌های دشمن بر علیه ایران تأثیری در اراده ملت ایران ندارد و این اقدامات پای مردم را برای حضور در پای صنوق‌های رأی سست و لرزان نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران از فهم و شعور بالایی برخوردار هستند، افزود: اتحاد و همبستگی ملت ایران در تمامی صحنه‌ها به دشمنان ثابت شده‌اند و مردم در این دوره از انتخابات نیز به صورت گسترده‌تر در پای صندوق‌های رأی حضور می‌یابند.

