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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

نوسانات ارزی برای اقتصاد کشور آزاردهنده شده است

نوسانات ارزی برای اقتصاد کشور آزاردهنده شده است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نوسانات ارز در ماه‌های اخیر برای اقتصاد کشور آزاردهنده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صافدل در آخرین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، گفت: طی چند ماه اخیر نوسانات ویژه ای در حوزه ارز صورت گرفته که این نوسانات برای اقتصاد کشور آزاردهنده شده است، ضمن اینکه مشکل بیش اظهاری برای دریافت ارز بیشتر بروز کرده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای تشخیص این موضوع و تطبیق نهایی میزان صادرات صورت گرفته با ارز دریافتی در حوزه گمرکات سایتی طراحی شده که به عنوان ماخذ کالاهای ثبت سفارش شده لینک شده است و برای اولین بار ارزش کالاها را به واقعیت نزدیک کرده ایم.

وی تصریح کرد: همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت کمیته ویژه برای تسهیل فرآیند تولید و تجارت تشکیل داده که از دیروز فراخوان عمومی آن اعلام شده است تا اگر فردی دارای محدودیت گمرکی است بتواند بازخورد آن را به سازمان توسعه تجارت ارائه داده و پیگیریهای لازم را صورت دهیم.

صافدل گفت: امیدواریم بتوانیم ظرف روزهای آینده راهکارهای مناسبی را در زمینه ارز پیش روی تجار کشور قرار دهیم.

کد مطلب 1546431

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