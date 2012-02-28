هدف از شرکت در انتخابات به رخ کشیدن اقتدار نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر بورد ظهر امروز در همایش مشارکت عمومی در انتخابات در جمع شهروندان اظهار داشت: دشمنان زمانی که انقلاب پرشور و پرثمر سال 57 را دیدند با خود اندیشیدند اگر چنین انقلابی تکرار شود و مرزهای جغرافیایی را در نورد برای استکبار درد سر عظیمی پدید می آید.

این مسئول جنس استکبار را از جنس کبر، جان خواری و طمع ورزی اعلام کرد و افزود: به دلایل ذکر شده انقلاب نوپای اسلامی را موجت توطئه قرار داد.

بورد ادامه داد: دشمنان وقتی دیدند نمی توانند موفق شوند جنگ تحمیلی را راه انداختند و نتیجه آن هشت سال دفاع مقدس و پاک در جمهوری اسلامی به رهبریت امام راحل شکل گرفت.

وی عنوان کرد: مردم با رهنمودهای امام راحل راهی جبهه ها شدند درست است که جنگ را استکبار شروع کرد و در مقابل تمامیت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت اما عزم راسخ جوانان و روحانیت پیش قراول باعث شد دشمن نتواند جنگ را به پایان برساند و در نهایت پیروزی از آن ایران شد.

فرماندار ملارد بیان کرد: جنگ بین ایران اسلامی و عراق با حمایت و رهبریت آمریکا و اروپا و دیگر کشورها با داشتن ماشینهای جنگی پیش رفته شکل گرفت.

شبیخون فرهنگی دشمنان بر نظام جمهوری اسلامی

این مسئول ادامه داد: زمانی که دشمن در مقابله رو در رو با ایران ضعف عظیمی در خود مشاهده کرد، به توطئه های گوناگون به روشهای نرم رو آورد تا بتواند از طریق نفوذ در بین جوانان ایرانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تحت سلطه خود درآورد اما بازهم موفق نشد و مشاهده کرد که ملت ما به نظام و مقام معظم رهبری پایبند هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمنان شبیخون فرهنگی ایجاد کردند آنها بر توطئه ها اصرار داشته و دارند.

بورد عنوان کرد: در سال 1388 انتخابات ریاست جمهوری برای کشورمان از اهمیت خاصی برخوردار بود و دشمنان نیز به شدت خواهان تزریق تصورات شوم در بین مردم بودند که در انتخابات تقلب می شود و شده است و همین امر باعث ایجاد جنجالی در کشور شد که با حضور مردم پایبند به نظام و با رهبریت مقام عظمای ولایت و قدرتمندی نظام جمهوری اسلامی این توطئه عظیم که به نقطه عطف رسیده بود خنثی شد.

سخنان مقام معظم رهبری ملاک قرار می گیرد

فرماندار ملارد یادآور شد: برای اولین بار است که بعد از این توطئه انتخاباتی شاهد برپایی انتخابات دیگری در کشور هستیم و دشمنان دوباره نقشه های شوم خود را تداعی کرده و خواهان عدم حضور مردم در انتخابات هستند.

این مسئول مشکلاتی نظیر اختلال، ارز، سکه، جمع آوری سکه ها در بازار را استراتژی از سوی دشمنان برای اجرای توطئه دیگری در کشور دانست و ادامه داد: اگر سال 88 برای توطئه سازی دشمن از پایتخت کار خود را آغاز کرد در حال حاضر از شهرهای کوچک شروع و در حال ایجاد ناآرامی ذهنی میام مردم شهرستانها است.

وی یادآور شد: در زمان جنگ جوانان سنگر به سنگر با استکبار جهانی مبارزه کردند و کشورهای عربی مبارزه کردند و شهید شدند و خسارتهایی را به ما وارد کردند اما اکنون سنگر ما برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران انتخابات است و همگان باید در این مبارزه حساس حضور یابند.

بورد تاکید کرد: نباید آرام از کنار سخنان رهبر معظم انقلاب که می فرمایند: انتخابات باعث اقتدار نظام جمهوری اسلامی است، بگذریم.

شرکت در انتخابات شلیک به استکبار جهانی است

وی ادامه داد: ما در طول 33 سال گذشته در جنگ بوده ایم هنوز نیز این جنگ نرم ادامه دارد و تنها روشهای این جنگها متفاوت شده است.

این مسئول حضور پرصلابت و پرشور در انتخابات را برای اقتدار نظام ضروری دانست و افزود: شرکت در انتخابات یعنی در سنگر نشستن و شلیک به استکبار جهانی است.

وی با اشاره به اینکه برای اولین بار است در شهرستان ملارد به طور مستقل انتخابات برگزار می شود، باید نهایت دقت را در اجرای این فرآیند داشته باشیم و صیانت از آرای مردم باید مدیریت صورت گیرد.

وی شعار استکبار در این روزها را نگهداشتن مردم در روز 12 اسفندماه در خانه ها دانست و افزود: جواب انقلاب اسلامی به شعارها حضور پرشور و حداکثری مردم در این روز است.

