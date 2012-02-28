کرسی آزاداندیشی "چرایی حضور در انتخابات" در سنندج/ انتقاد دانشجویان از نحوه برگزاری

به گزارش خبرنگار مهر، سومین کرسی آزاداندیشی مرکز پیام نور سنندج در حالی ظهر سه شنبه با موضوع "چرایی حضور در انتخابات" در آمفی تئاتر این مرکز برگزار شد که معمولا طی دو کرسی قبلی برگزار شده نیز استقبال دانشجویان تا حدودی کمرنگ بوده است.

کرسی جنجالی ظهر سه شنبه با حضور رئیس دانشگاه پیام نور سنندج و دو استاد در حوزه علوم سیاسی و چهار دانشجوی مخالف و موافق با حضور و مشارکت در انتخابات در حالی برگزار شد که در ابتدای جلسه دانشجویان کمی در سالن حضور داشتند ولی با گذشت زمان افراد بیشتری رغبت پیدا کردند تا در این برنامه مشارکت کنند.

در انتهای برگزاری برنامه و با اطلاع از جریان و روال کرسی، دانشجویان زیادی به محل برگزاری کرسی آزاداندیشی آمدند و تقاضای داشتن تریبون آزاد برای شرکت در بحث حاضرین روی سن را داشتند اما به علت عدم هماهنگی و ثبت نام قبلی به طور مستقیم نتوانستند وارد بحث شده و از نداشتن تریبون آزاد و عدم اطلاع رسانی به هنگام از برگزاری کرسی های آزاداندیشی به ریاست دانشگاه انتقاد کردند و خواستار تغییر در روند برگزاری این کرسی های آزاداندیشی شدند.

برگزاری کرسی های آزاداندیشی درست هنگامی به اتمام رسید که سالن مملو از جمعیت شده بود و مباحث استادان و دانشجویان حاضر بر روی سن در موقعیت جنجالی و بسیار تاثیرگذار قرار داشت.

در این مراسم علاوه بر سخنرانی شهریار سعیدیان رئیس دانشگاه پیام نور سنندج اسکندر مرادی معاون دانشگاه پیام نور استان کردستان و یعقوب احمدی از اساتید این مرکز در بحث شرکت داشتند و به سئوالات دانشجویان در مورد حضور یا عدم حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی پاسخ دادند.

شهریار سعیدیان در ابتدای این مراسم با اشاره به اینکه دانشگاه و مراکز آموزش عالی دارای فضای علمی بالایی هستند، اظهار داشت: انتخاب و حمایت دانشگاه فقط باید مبتنی بر انتخابی آگاهانه، مناسب، درست و علمی باشد تا تاثیر مثبت خود را در توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان بر جای بگذارد.

وی با توجه به متفاوت بودن پارامترها و معیارهای انتخاب دانشجویان و اساتید افزود: لزوم حمایت از دستاوردهای سی ساله انقلاب تنها با حضور در انتخابات و داشتن مشارکتی درست و آگاهانه در انتخاب فردی اصلح ممکن است و انتظار می رود که با پیشگام شدن قشر دانشجو زمینه برای حضور حداکثری مردم در صحنه فراهم شود.