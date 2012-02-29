اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، ندا شهسواری پینگ پنگ باز کرمانشاهی عضو تیم ملی، با قبول شکست برابر حریف خود در مسابقات قهرمانی آسیا از رسیدن به دور سوم این رقابت ها باز ماند.

رقابت های انفرادی مسابقه های پینگ پنگ قهرمانی مردان و زنان آسیا در ماکائو آغاز شد که در یکی از این رقابت ها، شهسواری در بخش بانوان برابر حریفی از هندوستان قرار گرفت و نتیجه را واگذار کرد.

شهسواری که توانسته سهمیه بازی های المپیک 2012 لندن را کسب کند و در دور اول مسابقات قهرمانی آسیا نیز استراحت داشت، در دور دوم به مصاف "موسومی پائول" رفت و در یک بازی نزدیک با نتیجه ' چهار بر سه ' مغلوب حریف هندوستانی خود شد.

دعوت از 3 ورزشکار کرمانشاهی به اردوی آمادگی تیم ملی سپک تاکرا

از سوی انجمن سپک تاکرا کشور سه ورزشکار کرمانشاهی به اردوی آمادگی تیم ملی سپک تاکرا دعوت شدند.

پدرام خداداده، محمد صفایی مجد و مهرداد جعفری سه ورزشکار جوان کرمانشاهی هستند که به این مرحله از اردو دعوت شدند.

با توجه به اعلام مرادی سرمربی تیم ملی سپک تاکرا 25 نفر به نخستین اردوی آمادگی این تیم دعوت شده اند و ورزشکاران مشروحه ذیل می بایست آمادگی لازم را جهت شرکت در نخستین اردوی تیم ملی داشته باشند.

اردوی تیم ملی سپک تاکرا از روز شنبه 6 اسفند به مدت 2 هفته به میزبانی شهرستان گنبد کاووس دراستان گلستان برگزار خواهد گردید.

انتصاب سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه

سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه معرفی و منصوب منصوب گردید.

بر اساس ابلاغ مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، بهروز شهبازی به عنوان سرپرست این معاونت تازه تاسیس معرفی و منصوب شد.

پس از تلفیق دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان و تبدیل به وزارت ورزش و جوانان، پست معاون امور جوانان در سطح ادارات کل ورزش و جوانان استانها در چارت مدیریتی پیش بینی گردید.

