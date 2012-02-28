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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۴۵

رجایی:

60 مقاله در مرکز دانشنامه گلستان نگارش شد

60 مقاله در مرکز دانشنامه گلستان نگارش شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز دانشنامه گلستان گفت: در سالجاری حدود 60 مقاله در موضوع های مختلف (مدخل) در مرکز دانشنامه استان به نگارش درآمد و آخرین مراحل خود را طی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله رجایی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگویی خبری افزود: با آماده سازی این مقالات، تعداد مقالات آورده شده مرکز دانشنامه گلستان به 380 مقاله می رسد.

وی عنوان کرد: مقالات تهیه در موضوعات مختلف است که بیشترین تعداد مقالات در سال جاری مربوط به حوزه آب، محیط زیست و مشاهیر است.

رجایی گفت: مجموعه فعالیت های سال 1390 مرکز دانشنامه گلستان در قالب خبرنامه ای تهیه و در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

مدیر مرکز دانشنامه گلستان اعلام کرد: با هدف ثبت فعالیت ها و بیان کارهای انجام شده، تلاش کردیم تمام کارها و اقدامات صورت گرفته را ثبت کنیم.
 
رجایی گفت: خبرنامه سال 90 مرکز دانشنامه گلستان در اسفند ماه آماده می شود و در نشست پایان سال مولفان دانشنامه به آنها اهداء می شود.
کد مطلب 1546438

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