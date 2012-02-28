علی کریم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس باید از صلاحیت و شایستگی لازم به منظور نشستن بر کرسی مجلس شورای اسلامی برخوردار باشند، اظهار داشت: تمام نامزد‌های انتخاباتی از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده‌اند اما مردم باید با حضور در انتخابات برترین این افراد را انتخاب کنند.

وی با اشاره به اینکه تمام نمایندگان مجلس باید از ویژگی‌های بارزی همچون ولایت‌مداری، ساده‌زیستی و قانونمداری برخوردار باشند، ادامه داد: این افراد نباید با اتکای به باند‌های ثروت و قدرت به مجلس وارد شوند و وامداری آنها به این باند‌ها ضربه بزرگی به نظام و انقلاب وارد می‌کند.

فرماندار شهرستان لنجان با اشاره به اینکه ملت ایران مردمی بصیر و موقعیت‌شناس هستند، تاکید کرد: بینش و بصیرت مردم و همیشه در صحنه حاضر بودن ملت ایران دشمن را به عقب می‌راند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان با تهدید‌های خود به دنبال جنگ روانی با مردم و نظام هستند، افزود: تهدید‌ها، تحریم‌ها و اقدامات دشمن علیه ایران بر اراده مردم هیچ تأثیری نمی‌گذارد و ملت ایران همواره پیرو نظام و انقلاب هستند.

کریم‌زاده با اشاره به اینکه دشمنان از حضور مردم در انتخابات می‌ترسند، تصریح کرد: مردم باید با حضور در پای صندوق‌های رأی اتحاد و همبستگی خود را برای دفاع از کشور و ارزش‌های نظام و انقلاب به تمام دنیا نشان بدهند.