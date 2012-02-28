مردم خراسان رضوی در حال محک زدن ساکنان جدید خانه ملت

به گزارش خبرنگار مهر، برای ایران که در بحث انتخابات و گزینش صاحبان منصب از طریق مراجعه به آرای عمومی، در دنیا شهره است، برگزاری انتخابات امری بدیهی است.

در کشور ما چهار رکن، مردم به عنوان رای دهنده، نامزدهای مختلف در جایگاه رای گیرنده و دولت و شورای نگهبان به عنوان مراجع اجرایی و نظارتی همیشه آماده اجرای آرام و قانونی رای گیری هستند.

اما واقعیت تازه و پدیده این دوره از انتخابات، شرایطی است که در ایام ماضی هرگز به این شدت وجود نداشته است، در سال جاری بیداری اسلامی تمام ذهن استکبار را مشغول کرده است.

فرو ریختن شوکت پوشالی دیکتاتورها و چیده شدن بساط آمریکا و اسرائیل تا حد آتش زدن سفارت رژیم صهیونیستی و حضور میلیونی مردم برای حذف آمریکا از صحنه تصمیم گیری خاورمیانه، امری نو و حادثه ای تازه است.

روشن است که اردوگاه غرب منشأ فرو ریختن ابهت خود را ایران می داند و بر این باور است مشعلی که در 22 بهمن1357 با دست با کفایت مردم ایران روشن شد، اینک روشنابخش منطقه ای وسیع از خاورمیانه تا قلب آفریقاست.

پس باید ساعت کار اتاق های فکر در کاخ سفید و کشورهای خوش ذائقه در تاراج ملت ها افزایش داد شود تا تدبیری برای مشرق خورشید انقلاب در دنیا اندیشیده شود.

حساسیت شرایط

در سراسر خراسان رضوی بیشتر از 230 نفر مشغول رقابت هستند، این افراد در پی آنند تا با ارائه برنامه های خود، نظر رای دهندگان را معطوف به خود کنند.

در آن سوی صحنه صدها هزار نفر در حال بررسی هستند تا 18کرسی خانه ملت را به افرادی که در صف طولانی ورود به مجلس هستند بسپارند.

با توجه به شرایط منطقه ای، حساسیت کشور و دندان های تیزی که به ایران عزیز دوخته شده است چه باید کرد.

شرایط نماینده

رضا بهشتی پور از شهروندان مشهدی می گوید: نماینده ای که قرار است برای مجلس یک کشور انقلابی و ضد استکباری تصمیم گیری کند، باید ظلم ستیز باشد و نقطه ضعفی در خود احساس نکند.

وی می افزاید: چشم انقلابیان دنیا به ایران دوخته شده است و مرکز قانون گذاری کشور از کانون هایی است که می تواند امیدواران به تداوم استکبار ستیزی را خندان و یا گریان کند.

بهشتی پور می افزاید: انتخاب نمایندگان معتقد به خط ولایت می تواند به جامعه در مسیری که تعیین شده است کمک کنند.

وی تصریح می کند: مواضع گذشته افراد در مسائل مختلف می تواند محک خوبی برای قضاوت مردم باشد.

حواسمان باشد

فاطمه معرفتی معلم می گوید: در انتخاب اصلح نباید تحت تاثیر شعارها قرار گرفت، باید روش و منش افراد را بررسی و با کسانی که تجربه بیشتری دارند مشورت کرد.

وی یاد آور می شود: خیلی ها خوب سخن می گویند، خوب وعده و وعید می دهند، اما وقتی مردم و کشور به مواضع آشتی ناپذیر آنها نیازمندند، حرف های نامانوسی می زنند که حیرت آور است.

این معلم بیان می کند: گذشته روشن و برنامه های همسو با هدف گذاری های رهبری می تواند محک خوبی باشد تا فردی مناسب روانه خانه ملت شود.

تواضع بماند

مردم انتظار دارند، نمایندگان برگزیده همان گونه که در هنگام مبارزات انتخاباتی در دسترس و پاسخگو بودند، در زمان شروع وکالت مردم هم جواب ولی نعمت های خود را به خوبی بدهند. به گونه ای نباشد که امروز فروتنی برای مردم و فردا معطلی برای آنان اتفاق بیفتد.

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گزارش: حامد منیری