انتقاد از توزیع شب نامه در پلدختر/ مردم به ستوه آمده اند!

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام علی محمد لروند ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان پلدختر اظهار داشت: توجه کمتری به شهرستان محروم پلدختر نسبت به سایر شهرستانهای استان شده است که این موضوع را در دیدار با استاندار لرستان در میان نهادم و از ایشان خواستار توجه ویژه به این شهرستان شدم.

وی همچنین از پخش شب نامه در سطح شهر پلدختر انتقاد کرد و گفت: شب که در خانه خود خوابیده ای صبح که از خواب بر می خیزی با انبوهی شب نامه مواجه می شوی که به درون حیاط خانه ات انداخته اند که این حجم شب نامه شهروندان را به ستوه آورده و موجبات ناراحتی آنها را فراهم کرده است.

امام جمعه پلدختر با بیان اینکه حضور مردم در انتخابات باید آگاهانه باشد، افزود: مردم باید رای خود را که به صندوق می اندازند با تحقیق کامل باشد.

حجت الاسلام لروند همچنین ضمن دعوت مردم به مشارکت گسترده در انتخابات، گفت: به طور قطع در 12 اسفند ماه شاهد حضور گسترده مردم پلدختر در نهمین دوره انتخابات مجلس خواهیم بود که این حضور به معنی تجدید بیعت دوباره مردم ما با ولایت است.

وی اظهار امیدواری کرد که مردم با حضور گسترده و پرشور خود در این همایش ملی، تمام توطئه های دشمنان را خنثی و نقش بر آب کنند و با حضور آگاهانه و شناسایی و انتخاب افراد ولایتمدار و اصلح و کاردان، نمایندگانی را به مجلس بفرستند، که در آینده شاهد تشکیل مجلسی مقتدر، حامی ولایت و انقلابی باشیم.

فرماندار پلدختر نیز با بیان اینکه مردم ستون اصلی برگزاری انتخابات در کشور هستند، گفت: عوامل دولتی به هیچ وجه نمی تواند اجرای انتخابات را به تنهایی بر عهده بگیرند لذا مردم خود از روز ثبت نام کاندیداها تا روز برگزاری انتخابات، روال انتخابات را برعهده داشته و بدون تشریفات و بی دغدغه انتخابات را اجرا می کنند.

فریدون رشیدی افزود: مهم نیست چه کسی و یا کسانی در انتخابات پیروز شده و نماینده می شوند بلکه باید تلاش کنیم با حضور حداکثری مجال دخالت و اظهار نظر را از دشمنان بگریم زیرا برنده اصلی و پیروز انتخابات را مردم مشخص می کنند.

وی تصریح کرد: در اجرای انتخابات و رای گیری و حتی شمارش آرا مردم، ریش سفیدان و نمایندگانی از اصحاب رسانه و نماینده کاندیداها نیز حضور خواهند داشت.

فرماندار پلدختر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را یک انتخاب حساس عنوان کرد و گفت: انتخابات مجلس با توجه به شرایط خاص منطقه از حساسیت ویژه ای برخوردار است و مهمترین و حساس ترین رخدادهای سیاسی محسوب می شود.

رشیدی بیان داشت: باید تلاش کنیم در این دوره ازانتخابات از بروز هر گونه شبهه و شائبه در شعبات اخذ رای جلوگیری کرده و روح عدالت و سلامت را در شعب اخذ رای حاکم کنیم.

وی گفت: تمام امکانات و بستر برگزاری انتخاباتی سالم، قانونی و پرشور و با حضور حداکثری با تلاش شبانه روزی دست اندرکاران فراهم شده و سلامت کامل برقرار است و هیچ نگرانی و مشکلی در این زمینه در شهرستان نداریم.