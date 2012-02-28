  1. استانها
  2. کردستان
۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۳

شهبازی:

کاندیداها خدمات دولت را زیر سئوال نبرند/ شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی است

کاندیداها خدمات دولت را زیر سئوال نبرند/ شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی است

سنندج - خبرگزاری مهر: استاندار کردستان گفت: کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی نباید خدمات و زحمات دولت و نظام را با تبلیغات خود زیر سئوال نبرند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی بعد از ظهر سه شنبه در یازدهمین جلسه شورای اداری استان کردستان گفت: زیر سئوال بردن خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت بی انصافی است و مسئولان کشوری و مدیران استانی تمام تلاش خود را برای خدمت صادقانه و بی منت به مردم به کار گرفته اند.

وی اظهار داشت: متاسفانه تعدادی از نامزدهای انتخاباتی با تخریب مسئولان و مدیران اجرایی در استان کردستان سعی دارند با سیاه نمایی های خود حمایت های مردمی را جلب کنند غافل از اینکه مردم هوشیار و بیدار هستند و خدمت رسانی دولت را می بینند.

استاندار کردستان ادامه داد: در بسیاری مواقع دولت مظلوم واقع شده است و افراد سودجو نیز سعی دارند با بزرگ کردن نقاط ضعف کوچک مدیران و مسئولان اجرایی نظام و دولت اعتماد مردم را به خود جلب کنند که این شیوه پسندیده نیست و انتظار می رود که دیگر در استان تکرار نشود.

شهبازی یادآور شد: شاید بتوان با چنین کارهایی صدها رای را به دست آورد اما نباید آخرت خود را فدای دنیا کرد چرا که پست و مقام نزد خداوند جایگاهی ندارد و تنها خدمت صادقانه و قلبی برای رضای مردم پیش خداوند متعال اجر دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر فراهم بودن فضای مناسب برای برگزاری انتخاباتی پرشور و سالم در کردستان از مدیران دستگاه ‌های اجرایی استان خواست تا در امر تبلیغات برای کاندیداها بی ‌طرف باشند.

استاندار کردستان گفت: مدیران و مسئولان اجرایی استان باید با احساس مسئولیت حداکثری در قبال انتخابات همواره تمام توان خود را برای تشویق و ترغیب افراد زیرمجموعه خود در این عرصه سرنوشت‌ ساز به کار گیرند.

شهبازی با بیان اینکه انتخابات در کردستان با انتخابات در سایر استان های کشور تفاوت دارد، افزود: انتخابات در کردستان با توجه به هجمه ‌ها و تبلیغات گسترده سایت‌ ها و شبکه‌ های ضد انقلاب که سعی بر مخدوش کردن مشارکت مردمی دارند، نسبت به سایر نقاط کشور بسیار متفاوت است.

وی اظهار داشت: مشارکت گسترده مردمی در عرصه ‌های مختلف انتخاباتی علاوه بر اینکه یک وظیفه انسانی است باعث جذب بیشتر سرمایه ‌ها و اعتبارات می شود.

استاندار کردستان ادامه داد: سال گذشته استان کردستان از لحاظ جذب اعتبارات ملی رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داد و باید سعی کرد با احساس مسئولیت بیشتر امکان جذب حداکثری اعتبارات در نظر گرفته شده برای دستگاه ‌های اجرایی استان در سال آینده را نیز فراهم کرد.

کد مطلب 1546446

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها