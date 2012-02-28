کاندیداها خدمات دولت را زیر سئوال نبرند/ شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی بعد از ظهر سه شنبه در یازدهمین جلسه شورای اداری استان کردستان گفت: زیر سئوال بردن خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت بی انصافی است و مسئولان کشوری و مدیران استانی تمام تلاش خود را برای خدمت صادقانه و بی منت به مردم به کار گرفته اند.

وی اظهار داشت: متاسفانه تعدادی از نامزدهای انتخاباتی با تخریب مسئولان و مدیران اجرایی در استان کردستان سعی دارند با سیاه نمایی های خود حمایت های مردمی را جلب کنند غافل از اینکه مردم هوشیار و بیدار هستند و خدمت رسانی دولت را می بینند.

استاندار کردستان ادامه داد: در بسیاری مواقع دولت مظلوم واقع شده است و افراد سودجو نیز سعی دارند با بزرگ کردن نقاط ضعف کوچک مدیران و مسئولان اجرایی نظام و دولت اعتماد مردم را به خود جلب کنند که این شیوه پسندیده نیست و انتظار می رود که دیگر در استان تکرار نشود.

شهبازی یادآور شد: شاید بتوان با چنین کارهایی صدها رای را به دست آورد اما نباید آخرت خود را فدای دنیا کرد چرا که پست و مقام نزد خداوند جایگاهی ندارد و تنها خدمت صادقانه و قلبی برای رضای مردم پیش خداوند متعال اجر دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر فراهم بودن فضای مناسب برای برگزاری انتخاباتی پرشور و سالم در کردستان از مدیران دستگاه ‌های اجرایی استان خواست تا در امر تبلیغات برای کاندیداها بی ‌طرف باشند.

استاندار کردستان گفت: مدیران و مسئولان اجرایی استان باید با احساس مسئولیت حداکثری در قبال انتخابات همواره تمام توان خود را برای تشویق و ترغیب افراد زیرمجموعه خود در این عرصه سرنوشت‌ ساز به کار گیرند.

شهبازی با بیان اینکه انتخابات در کردستان با انتخابات در سایر استان های کشور تفاوت دارد، افزود: انتخابات در کردستان با توجه به هجمه ‌ها و تبلیغات گسترده سایت‌ ها و شبکه‌ های ضد انقلاب که سعی بر مخدوش کردن مشارکت مردمی دارند، نسبت به سایر نقاط کشور بسیار متفاوت است.

وی اظهار داشت: مشارکت گسترده مردمی در عرصه ‌های مختلف انتخاباتی علاوه بر اینکه یک وظیفه انسانی است باعث جذب بیشتر سرمایه ‌ها و اعتبارات می شود.

استاندار کردستان ادامه داد: سال گذشته استان کردستان از لحاظ جذب اعتبارات ملی رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داد و باید سعی کرد با احساس مسئولیت بیشتر امکان جذب حداکثری اعتبارات در نظر گرفته شده برای دستگاه ‌های اجرایی استان در سال آینده را نیز فراهم کرد.