توسعه اقتصادی کردستان به نحوه فعالیت های نمایندگان بستگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مرادی ظهر سه شنبه در سومین کرسی آزاداندیشی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج با موضوع چرایی حضور در انتخابات اظهار داشت: با توجه به ارتباط مستقیم نمایندگان در جریان برنامه های توسعه ای استان ها و میزان بالای تاثیر آنها در تعیین سطوح مختلف فرآیندهای محلی، استانی و ملی نحوه زندگی مردم متاثر از فعالیت ها و اقدامات نمایندگان در مجلس است.

وی با اشاره به این تاثیر و قدرت جذب بودجه های عمرانی از سوی نمایندگان برای استان کردستان اظهار داشت: حضور مردم برای انتخاب فردی آگاه و مناسب و سیاستمداری همگام با پیشرفت در مسیر توسعه استان از مهمترین دلایل مشارکت حداکثری در انتخابات پیش روی مجلس است.

استاد علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان عدم هماهنگی بین نمایندگان استان و پایین بودن سطح برخورداری مردم را در مشارکت در انتخابات را به ضرر استان دانست و بیان کرد: در هماهنگ کردن کاندیداها دانشگاه به عنوان مکانی برای ایجاد تغییر و تحول و فضای مناسب انتقادی می تواند بازوی محکم سیاسی برای نمایندگان و هماهنگ کننده آنها باشد.

مرادی نقد را به عنوان یک پدیده اجتماعی نتیجه بحران دانست و بیان کرد: با توجه به نامناسب بودن فضای بین نمایندگان و برگزاری انتخابات چگونگی انتخاب کردن و انتخاب فرد اصلح و مناسب که وابستگی خاصی به نهاد یا وابسته به جریان خاص ثروت و قدرت نباشد، لازم و ضروری است.

وی قانون گذاری را وظیفه اصلی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی دانست و اعلام کرد: نماینده در اولین گام قانونگذار است و به همین دلیل باید اشراف کاملی بر وضعیت کنونی استان و کشور داشته باشند تا با بهترین شیوه بتوانند برنامه های خود را اجرایی کنند.

استاد دانشگاه پیام نور مرکز سنندج مشارکت سیاسی در هر جامعه را موجب توسعه همه جانبه آن کشور دانست و بیان کرد: حضور مردم در انتخابات و به دور از حمایت از جریان انحرافی حق شهروندی را ادا کردن است و به همین دلیل مردم باید با تمام توان در راستای انتخابی صحیح و آگاهانه وارد عرصه شوند.