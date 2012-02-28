رکورد حضور در اردبیل ثبت می شود/تبلیغات بی برنامه نامزدها

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان اردبیلی همچون سایر مناطق کشور این روزها جوی متفاوت را تجربه می کنند و در هیاهوی فرا رسیدن ایام نوروز شور و حال دیگری در سطح شهر دیده می شود که با نزدیکی به 12 اسفند بیش از پیش به اوج می رسد.

برای تمام اقشار جامعه بویژه نوجوان و جوانان این شور و شوق خبر از یک رقابت بزرگ می دهد، رقابتی برای حضور حداکثری، عزت و عظمت انقلاب، مایوس کردن دشمن، شکست تحریم ها، انتخاب اصلح و مجلس مقتدر.

در میان این همه شور و هیجان مردم، هر کدام از کاندیداها نیز در آخرین روزهای مهلت قانونی تبلیغات تلاش توان خود را به کار گرفته اند تا با شعارها و روشهای مختلف تبلیغاتی از رقبای خود پیشی گرفته و طرفداران بیشتری را برای کسب آرا جذب کنند.

سبکهای جدید تبلیغاتی مساوی با جلب آرا نیست



در این دوره نامزدهای انتخابات با سبکهای جدیدی از تبلیغات وارد عرصه شده اند، از ارسال پیامک گرفته تا ارسال کارت پستال، ایجاد وب سایتهای مختلف، دفاتر مشاوره و ...سعی بر تصاحب کرسی مجلس دارند.

شهروندان با مطالعه بخشی از شعارهای تبلیغاتی، بویژه برنامه های طولانی بیشتر کاندیداها نتیجه گیریهای جالبی را به دست می آورند. بسیاری از شهروندان عقیده دارند که برنامه های قید شده در طومار نامه های بیشتر کاندیداها برگرفته از بینشی کاملا سطحی بوده و هیچ کمکی به تحول استان نخواهد کرد.

رواج وعده های خارج از توان و اختیارات

یکی از شهروندان اردبیلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مطرح کردن حل مشکلاتی از جمله پیگیری ایجاد یک واحد ورزشی یا فرهنگی در یک روستا و یا آبرسانی، گازرسانی و ساماندهی امور بیمه و اصناف و این قبیل برنامه ها داروی درد مشکلات نبوده و افرادی که خود را در حد رسیدن به مجلس می دانند انتظارات بیش از اینها بوده و این نوع شعارها به غیر از پر کردن بروشورها به درد نمی خورد.

رضا طریقی با بیان اینکه پذیرش وعده های تازه از سوی نامزدها امروزه برای مردم سخت شده است، عنوان کرد: کاندیداها شعارهای خود را در حد توان خود عنوان کنند چرا که باید فردا پاسخگوی این همه وعده ها که بیشتر از حد توان و اختیارات آنها خارج است، باشند.

وی دارا بودن صداقت، علم و تخصص لازم، شجاعت و توانائی انجام دادن کار و اعتقاد به ولایت و رهبری را از ویژگیهای یک نماینده اصلح دانست و افزود: شهر اردبیل از جمله شهرهایی است که همیشه در جذب اعتبار و سرمایه گذاریهای بهینه مظلوم واقع شده و باید نامزدها برنامه های خود را در این زمینه ارائه کنند.

طریقی تاکید بر برنامه های منطقه ای و محلی و حتی روستایی از سوی بسیاری از نامزدها غیرقابل قبول برشمرد و اضافه کرد: از نامزدهای انتخاباتی انتظار می رود در برنامه های خود به اصلاح برخی قوانین و تلاش به تحقق سند چشم انداز بیست ساله نیز توجه کرده و اصولی حرکت کنند.

تخلفات کاندیداها قابل چشم پوشی نیست

اما با نزدیک شدن به روز انتخابات بازار تخریب کاندیداهای رقیب نیز بیشتر شده و نامزدها به سفر به بخشها و روستاهای استان در دیدارهای مردمی و نشستهای مختلف گاهی پا را فراتر گذاشته و به تخریب یکدیگر می پردازند و بسیاری از کاندیداها نیز دست به تخلفاتی می زنند که قابل چشم پوشی نیست.

با وجود اینکه رئیس ستاد انتخابات اردبیل از ابلاغ 70 مورد تذکر کتبی و شفاهی به 14 نامزد انتخاباتی متخلف خبر داده است، اما همچنان هوس تکیه بر کرسی مجلس هوش از سر برخی ربوده و اجازه رعایت موازین اخلاقی را به عده ای نمی دهد.

یوسف اکبری طی گفتگویی با خبرنگار مهر تصریح کرده بود برخی از نامزدهای انتخاباتی که خود را در حد نمایندگی برای قانون گذاری می دانند، موازین قانونی را رعایت نمی کنند و تنها بعد از چند ساعت از تذکر داده شده، دوباره بساط تخلف تبلیغاتی را در خیابانها پهن می کنند.

به گفته وی سوابق و اسناد تخلفاتی که جمع شده بیشتر از دوره های قبل است و بیش از 70 مورد تذکر و هشدار به نامزدهای متخلف داده شده است.

مقایسه نحوه تبلیغات در این دوره از انتخابات با دوره های قبل نشان می دهد که کمتر کاندیدایی به تشریح برنامه های آینده خود در بروشور و کارت ویزیتهای خود اقدام کرده و بیشتر به چاپ عکس با ژستهای مختلف و رنگی پر هزینه بسنده کرده اند.

بیشتر کاندیداهای اردبیلی با تمرکز با مسائلی چون بیکاری و عدالت ورزی سعی بر جمع کردن آراء جوانان و بانوان که بخش اعظمی از جامعه رای دهندگان را تشکیل می دهند، داشته و از طرفی با انتخاب شعارهایی از جمله، "استقلال، آزادی، عدالت، معنویت"، "برای ساختن فردایی بهتر برای اردبیل بپا خیزیم"، حقوق مداری و عدالت ورزی و یا با استفاده از شعرهای ادبی عامه پسند سعی بر جلب آرای مردم را دارند.

مردم کاندیداها را با تیزبینی سنجش می کنند



در برابر این همه دغدغه های نامزدهای انتخاباتی می توان به آسانی درک کرد که مردم اهمیتی به کلمات ادبی، رنگ و اندازه پوسترهای تبلیغاتی نداشته و به خوبی کاندیداهای تایید شده را با توجه به ویژگیهای یک نماینده اصلح و شاخصه های ابلاغ شده از سوی مسئولان کشوری بویژه مقام معظم رهبری سنجش و در روز موعود افراد شایسته را انتخاب خواهند کرد.

یکی از فرهنگیان بازنشسته اردبیلی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارتقاء آگاهی مردم نسبت به دوره های گذشته عنوان کرد: برای مردم برنامه های یک کاندیدا از زندگینامه او مهمتر است این روزها مردم با نگاه ملی نمایندگان را سنجش می کنند و موضوع هم محلی و یا فامیل بودن ارزشی ندارد.

به گفته جواد راستگو برخی از نامزدها با مهمانی دادن و صرف هزینه های کلان خواستار جلب مردم به طرف خود هستند در حالی که مردم از این نوع رفتارها بیزارند و آن را هدر رفت بیت المال می دانند.

وی افزود: برخی از کاندیداها با دادن پورسانت و هزینه های سنگین حتی عکسهای خود را بر سر در مغازه ها و یا مراکز تجاری نصب می کنند و یا با توزیع بسته های تشویقی در روستاهای محروم خودشان را مطرح می کنند در حالیکه متوجه این مسئله نیستند سرنوشت آنها با بر حسب تخصص و توانائی آنها در از بین بردن ریشه محرومیت سنجیده می شود.

این دبیر مدارس اردبیل با بیان اینکه شهروندان اردبیلی از چند ماه قبل به فکر حضور در انتخابات مجلس هستند، یادآور شد: در دوره های قبل مطرح بود استانهای ایلام و کهگیلویه و بویر احمد رکورد دار حضور در پای صندوقهای رای بودند ولی بدون شک این دوره مردم این استان رکورد حضور را خواهند شکست.

بی شک با شرایط فعلی و شور و شوق ایجاد شده شهروندان اردبیلی در آستانه بهار و تلاش برای استقبال از نوروز قدم نخست را برای استقبال از سرنوشت خود بر می دارند و بهاری پر بار همراه با آبادانی شهر و دیارشان تجربه خواهند کرد.

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گزارش: خدیجه سلمانی

