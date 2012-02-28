بهترین نتیجه برای تیم ملی فوتبال قطر شکست ایران در خانه است

به گزارش خبرنگار مهر، فاویو سزار هافبک تیم ملی فوتبال قطر در خصوص دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و قطر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در جمع خبرنگاران گفت: ما می دانیم که بازی خیلی سختی را مقابل تیم بزرگی مانند ایران داریم که بازیکنان آن فوتبال را خیلی خوب، به ویژه در خانه بازی می کنند. ما به ایران آمده ایم تا بهترین بازی خود را ارائه داده و بتوانیم به مرحله بعد رقابت های مقدماتی جام جهانی صعود کنیم.

سزار تصریح کرد: بهترین نتیجه برای ما این است که بتوانیم تیم ملی ایران را در زمین این تیم شکست دهیم و بتوانیم با خیال راحت به مرحله بعد صعود کنیم. این موضوع در حال حاضر انگیزه و هدف اصلی تمام بازیکنان ماست.

هافبک تیم ملی فوتبال الریان قطر در خصوص هم گروهی این تیم با تیم استقلال در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا گفت: تیم ما و استقلال هر دو در گروه سختی در رقابت های قهرمانان آسیا قرار گرفته ایم اما همه تلاش خود را می کنیم تا در این گروه تیم الریان به عنوان صدرنشین گروه به مرحله بعد صعود کند.

تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت 17 فردا چهارشنبه در چارچوب هفته ششم و پایانی از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا در ورزشگاه آزادی مقابل تیم ملی فوتبال قطر صف آرایی خواهد کرد.