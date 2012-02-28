به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم و جمعی از کارشناسان، فرمانده هان و پرسنل از محل ساخت متروی قم بازدید به عمل آوردند.

در این دیدار که با حضور مسئولان احداث مترو برگزار شد ، نکات ایمنی و نحوه مقابله با حوادث احتمالی در هنگام احداث تونل، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و فرمانده هان ایستگاهها مجاور نیز از نزدیک با موقعیت محل آشنا شدندتا در مواقع لزوم بتوانند عملکرد سریع و مناسبی داشته باشند.

همچنین مقرر شد مانور مشترکی بین سازمان آتش نشانی و پرسنل ایمنی مترو جهت بالا بردن ضریب ایمنی محل برگزار شود. این بازدید پس از دو ساعت به اتمام رسید.هزار و 979 تماس مردمی با سامانه ۱۳۷ در یک ماهه گذشته

معاون خدمات شهری شهرداری قم بیان کرد: در بهمن ماه امسال هزار و 979 تماس از طرف شهروندان و ۱۳۷ یاران شهرداری با سامانه ۱۳۷ برقرار شده است که در مقایسه با ماه قبل 5 صدم درصد کاهش داشته است.



جهانبخش نجف زاده همچنین در ادامه گفت: این تماسها در مقایسه با سال گذشته 46 و88 صدم درصد افزایش داشته است که این امرنشان دهنده اعتماد شهروندان به شهرداری است.



عواقب دفن در آرامستان های سطح شهر

عواقب دفن درآرامستان های سطح شهر شامل آلودگی آبهای زیرزمینی، ایجاد آلودگیهای صوتی، ایجاد ترافیک شدید و تهدید کننده بهداشت روانی جامعه است.



آلودگی آبهای زیرزمینی و خاک در محدوده منطقه شهری در اثر نیترات حاصل از تجزیه اموات و رخنه در آبهای سطحی و سفره های آب زیرزمینی. همچنین موجب مخاطره افتادن وضعیت روحی و روانی ساکنین منطقه که تهدید کننده بهداشت روانی جامعه به خصوص کودکان ، نونهالان و محصلین می شود همچنین ایجاد آلودگیهای صوتی ناشی از بلندگوهای عزاداری و ترافیک تشدید شده انتشار و ازدیاد حشرات و جانوارن موذی و افزایش احتمال سوانح و حوادث در معابر و خیابانها از دیگر عواقب دفن در آرامستان های سطح شهر است.

