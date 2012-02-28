نامزدهای جبهه اصولگرایان اصلاح طلب در مازندران مشخص شدند

حسین علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مازندرانیها همچون سی سال گذشته با حضور در پای صندوق های رای بار دیگر توطئه های دشمنان را خنثی خواهند کرد اظهار داشت: با توجه به مسائل اخیر منطقه ای و بین المللی حضور با شکوه مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی می تواند بسیاری از توطئه های دشمنان علیه کشور را خنثی کند.

وی اظهار داشت: حضور مردم در صندوق های رای بسیاری از توطئه های دشمن را نقش برآب می کند.

رئیس جبهه اصولگرایان اصلاح طلب مازندران با اشاره به اینکه علی اصغر شفیعی خورشیدی نامزد مورد حمایت این جبهه در حوزه انتخابیه بهشهر است، تصریح کرد: ابوالقاسم روحی نیز از حوزه انتخابیه ساری از جبهه اصولگرایان اصلاح طلب مازندران تعیین شده است.

علیزاده با بیان اینکه کمال علی پور خنکداری از حوزه انتخابیه قائم شهر، به عنوان نامزد این حزب در استان هستند یادآور شد: حسین نیازآذری و شمس علی هادیزاده نامزدهای این حزب در حوزه انتخابیه بابل هستند.

وی با اعلام اینکه عنایت الله تورنگ، نامزد مورد حمایت حزب در حوزه انتخابیه آمل است، افزود: ولی‌الله نانوا کناری نامزد این جبهه در حوزه انتخابیه بابلسر است.

علیزاده با بیان اینکه احمد ناطق نوری، نامزد حوزه انتخابیه نور جبهه اصولگرایان اصلاح طلب است، اظهار داشت: قاسم احمدی لاشکی از حوزه انتخابیه نوشهر و شمس الله شریعت نژاد از حوره انتخابیه تنکابن نامزد جبهه متحد اصولگرایان مازندران هستند.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوازدهم اسفندماه در ایران اسلامی برگزار می شود.

